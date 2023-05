"SVAKI ISHOD RATA NEĆE BITI DOBAR PO SRBIJU" Bisenić odgonetnuo: Kakve probleme nam može stvoriti neopredeljenost u sukobu?(VIDEO)

Rat u Ukrajini je neizvestan, vrve informacije oko Pentagona, kontraofanziva, ali se i raznim teritorijama procenjuje značaj u vojnom smislu.

Postoje analize raznih stručnjaka oko ishoda rata, odnosno načina na koji će se sukob završiti ali i kako će svet izgledati u raznim scenarijima uticaja rata na budućnost.

Kako će na Srbiju da utiče? Da li njena neopredeljenost može da izazove probleme, ali i koliko zapravo možemo računati na Rusiju, obrazložio je gost "Crvenog kartona" Dragan Bisenić, novinar i bivši diplomata.

foto: AP Bernd Wuestneck

Bisenić je prvo objasnio iz kojeg razloga bilo da Rusija pobedi ili izgubi u ratu, to neće biti dobro po Srbiju.

- Neće biti dobro iz nekoliko razloga. I u jednom i u drugom slučaju Rusija će biti konfrontirana sa Zapadom i izolovana, a ta izolacija neće kratko trajati. Iako još ne znamo na koju stranu ide taj sukob u Ukrjaini, što se nas tiče, mi geografski nismo blizu Rusije. Prioriteti Rusije se menjaju i oni su to nedvosmisleno rekli i pre i tokom sukoba, kao i usvajanjem nove spoljno-političke doktrine. Oni izričito kažu da im je Kaspijsko more važnije od Mediterana, da im je važniji Sibir od Zapadne Evrope - započeo je Bisenić, pa nastavio:

00:54 SVAKI ISHOD RATA NEĆE BITI DOBAR PO SRBIJU Bisenić odgonetnuo: Da li nam neopredeljenost u sukobu može stvoriti probleme?

- To za nas znači da mi ne možemo da se oslanjamo na Rusiju u onoj meri u kojoj smo to činili ranije i u meri u kojoj je Rusija bila politička i međunarodna podrška, nego što je bila aktivna podrška. Rusija dugo nema izuzetnu prisutnost na Balkanu. To se meri skoro 100 godina, od Boljševičke revolucije, prekidom svih odnosa sa sovjetskom Rusijom od 1948. do 90-ih nije bilo ruskog uticaja kakvoog je bilo u Istočnoj Evropi i zemljama Varšavskog pakta.

Potom se osvrnuo na to kakvi će problemi nastati iz naše neopredeljenosti prema ratu u Ukrajini.

- Još ne znamo kakav svet će da se konfiguriše, neke stvari će se rešiti same po sebi i bez mnogo naše volje. Ali sve šta se dešava u Ukrajini, pretpostavka je da će se verovatno završiti nekim pregovorima. Ima dosta kritika zašto Srbija nije jasno na jednoj ili drugoj strani. Ali nije Srbija izuzetak od najvećeg dela sveta koji ne želi da se upliće u sukob tako što će da izabere stranu - rekao je Bisenić, pa dodao:

foto: Shutterstock

- To ne žele ni Nigerija, Kina, Brazil. Male zemlje, u principu žele što širi manevarski prostor. Da smo 91. svi ušli u EU, bilo bi drugačije. U međuvremenu, Srbija je sebi natovarila dosta tereta na leđa, između ostalog i sukob s NATO i pitanje Kosova.

