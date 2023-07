ZEMLJU POGODILA KANIBALISTIČKA SOLARNA OLUJA: Donosi sa sobom mnogo nevolja, a mogla bi da izazove i INTERNET KOLAPS! VIDEO

Naučnici smatraju da će vrhunac solarnih aktivnosti koji se očekuje 2024. ili 2025. biti daleko jači nego što su ranije predviđali. Na to ukazuje veći broj Sunčevih pega, ali i pojava takozvanih kanibalističkih koronalnih eksplozija. Prilično je uobičajeno da Zemlju pogodi koronalni izbačaj mase (CME) koje je nastaje nakon aktivnosti na Suncu.

Kanibalistička solarna oluja pogodila Zemlju

Ali ono što je naučnicima manje poznato je ono što su nazvali "kanibalističko" izbacivanje energičnog i visoko magnetizovanog gasa, što je upravo ono što se desilo juče. Pošto je nastao iz više solarnih oluja i neobične "mračne erupcije", naučnici su strahovali da će "kanibalistička" solarna oluja odnosno koronalna eksplozija izazvati slabu geomagnetsku oluju kada pogodi Zemlju, navodi "Live science". Naučnici su upozorili da postoji mogućnost manjih prekida rada i nestanka struje.

- Ove oluje se manifestuju kao veliki poremećaji u magnetnom polju Zemlje, potencijalno izazivajući različite efekte svemirskog vremena - rekao je Šon Elvidž, vanredni profesor svemirskog okruženja na Univerzitetu u Birmingemu za Dejli mejl. Čini se da je i taj dan sudara sa ovim "kanibalom" prošao bez većih posledica.

Šta su kanibalističke oluje, kako nastaju i šta najavljuju?

CME su oblaci magnetisane plazme i solarne radijacije koji se povremeno izbacuju u svemir. Ako pogode Zemlju, one izazivaju poremećaje u magnetnom polju, pa samim tim može doći do prekida u radio-vezama.

Takozvane kanibalističke koronalne eksplozije nastaju kada prvi koronalnu eksploziju prati druga, brža, koja proguta prvi oblak i stvori ogroman oblak plazme.Kanibalističke eksplozije su retke jer zahtevaju uzastopne koronalne izbačaje mase koji su savršeno poravnati i putuju određenim brzinama. Ali bilo ih je nekoliko u poslednjih nekoliko godina.

U novembru 2021, kanibalistički CME je udario u Zemlju, izazvavši jednu od prvih velikih geomagnetnih oluja u trenutnom solarnom ciklusu. Još dva CME-a su udarila u našu planetu 2022. godine, prvi u martu i drugi u avgustu, i oba su izazvala snažne oluje klase G3. Kanibalistički CME postaju verovatniji tokom solarnog maksimuma, haotičnog vrhunca sunčevog solarnog ciklusa koji traje otprilike 11 godina. Tokom ovog vremena, broj sunčevih pega i sunčevih baklji naglo raste kako magnetno polje Sunca postaje sve nestabilnije.

Početkom juna na Suncu je zabeležen neočekivano veliki broj pega. Izbrojeno ih je 163, što je najviše u poslednje dve decenije. To sugeriše da će nadolazeći vrhunac solarnih aktivnosti koji se očekuje 2024. ili 2025. biti daleko jači nego što se ranije predviđalo. Prethodni su bili prilično slabi.

Internet apokalipsa

Ovi podaci, zajedno s dezinformacijom prema kojoj je NASA najavila internetsku apokalipsu u 2025, pokrenuli su u medijima i na društvenim mrežama niz teorija zavere i spekulacija o skorom dolasku apokalipse interneta i velikom resetovanju, piše Index.hr.

Za početak je važno pojasniti šta je uopšte internetska apokalipsa. Termin je postao popularan nakon što ga je kompjuterska stručnjakinja Sangita Abdu Đoti, docent s kalifornijskog univerziteta u Irvajnu, 2021. upotrebila u svom naučnom radu Solarne oluje: Planiranje internetske apokalipse, u kojem je predstavila hipotetički scenario prema kojem bi jake solarne oluje mogle da izazovu prekide u internetu koji bi mogli da traju i nedeljama, čak i nakon što se napajanje vrati u mrežu.

Abdu Đoti u svojoj studiji kaže da je regionalna internetska infrastruktura vrlo robusna zato što geomagnetski indukovane struje tipične za solarne oluje ne utiču na optička vlakna budući da ona nisu napravljena od metala u kojima bi se mogla indukovati struja. Međutim elektronički repetitori koji se koriste za pojačavanje optičkih signala u dugim podmorskim kablovima vrlo su osetljivi na promene u magnetizmu, što znači da bi ih snažna solarna oluja mogla oštetiti i izbaciti iz funkcije.

Karingtonov događaj

Na početku studije ona podseća na prvi zabeleženi izbačaj Sunčeve koronalne mase (CME) s velikim uticajem na Zemlju od 1. septembra 1859. koji je postao poznat kao Karingtonov događaj. Ovaj kataklizmični CME stigao je do Zemlje za samo 17 sati, uzrokujući štete i požare u telegrafskoj mreži i opremi, a nekoliko operatera doživelo je električne šokove.

Uzrokovao je velike prekide u radu telegrafa u Severnoj Americi i Evropi. Nedavna studija koja je analizirala rizike koje bi Karingtonov događaj predstavljao za američku elektroenergetsku mrežu danas utvrdila je da bi 20 do 40 miliona ljudi u toj zemlji moglo da bude bez struje do 2 godine, a ukupni ekonomski trošak iznosio bi od 0.6 do 2.6 biliona dolara.

Ali, Đoti ističe da, koliko je njoj i njenim saradnicima poznato, ne postoje studije o rizicima koje bi takav događaj mogao predstavljati za internetsku infrastrukturu. Podseća da u takvoj situaciji ne bi bili ranjivi samo podmorski kablovi već i sistemi kao što je Starlink čiji sateliti kruže na oko 550 km iznad Zemlje. Štete na elektronici i od gubitaka prihoda od nestanka interneta u takvoj bi situaciji mogle bi da budu ogromne.

Magazin Forbs u tekstu "Why America Should Suddenly Prepare For A Billion-Dollar 'Internet Apocalypse’ Caused By The Sun" procenjuje da bi samo američka ekonomija zbog prekida internetskih veza mogla dnevno da gubi oko 7.2 milijarde dolara. Na globalnom nivou, od početka incidenta do popravka svih kvarova i vraćanja sistema u normalu, gubitak bi se na kraju računao u bilionima. Autor Forbsovog teksta naučni novinar Džejmi Karter pita se šta je sa šansama od 1.6% do 12% da se stvarno dogodi neka razorna solarna superoluja.

"A mi – i naš internet – smo se pripremili za takav događaj? Kao i za pandemiju koronavirusa, očito ne", zaključuje i poručuje da bi vredelo da se poradi na tome.

NASA nije najavila apokalipsu interneta

Tu se nameće pitanje u čemu su onda sporne spekulacije i teorije zavere koje su spomenute gore u tekstu. Problem je u tome što se temelje na izmišljotinama i konačno, kako to neretko biva u takvim situacijama, rezultiraju teorijama zavere. Naime, pre svega nije istina da je NASA upozorila da će 2025. doći do internetske apokalipse. Takva objava ne postoji.

Karington se događa jednom u 500-tinak godina

Činjenica je da se oluje kakva se dogodila pre 164 godine mogu bilo kada ponoviti, što znači da je uvek dobro pratiti zbivanja i biti spreman. Ali, stručnjaci procenjuju da se tako snažni događaji očekuju jednom u 500 godina. Štaviše, tačno predviđanje velike Sunčeve oluje za duže vreme predstavlja gotovo nemoguću misiju.

Naime, kako se Sunce približava vrhuncu magnetske aktivnosti, strukture na njegovoj površini postaju sve komplikovanije, što ih čini teškim za uključivanje u modele.

Sunčeve baklje i CMS-ovi trodimenzionalne su strukture i u interakciji su sa sistemom Zemljinog magnetskog polja, koji je takođe trodimenzionalna struktura i to na načine koji nam za sada još nisu u potpunosti razumljivi, što podrazumeva da ih je teško modelovati.

