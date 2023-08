Povodom gađanja višespratnice u Krivom rogu kada je poginulo šestoro ljudi, kao i navoda da se u Velikoj Britaniji trenutno obučava oko 2.000 ukrajinskih vojnika u cilju napada na Krim, situaciju u Ukrajini u jutarnem programu Kurir televizije analizirao je Nikola Perišić, iz Centra za društvena istraživanja.

foto: kurir televizija

- Ušli smo u sukob gde dominira borba dronovima. I Rusija sa druge strane potražuje dronove koji treba da stignu od Irana i ovo ima za cilj da podigne moral ukrajinskoj vojsci i da joj pokaže da može da bude ravnopravna strana u sukobu iako još uvek nije stigla ta obećana vojna pomoća koja je potrebna Ukrajini kako bi izvela tu kontraofanzivu u punom kapacitetu - rekao je Perišić i dodao:

01:16 POMERANJE TEŽIŠTA SUKOBA KA RUSIJI NIKAKO NIJE DOBRO Perišić: U ratu dominraju dronovi! Napad na Moskvu ima SAMO JEDAN CILJ?!

- Ono što zabrinjava jeste izjava Zelenskog i to nije prvi put da se sukob preliva na rusku stranu. Imali smo posle pada Bahmuta nekoliko pograničnih diverzija na ruskoj strani. To može da promeni težište sukoba i ka teritoriji Rusije što nikako nie dobro, jer to znači da u nekom doglednom periodu nema šanse da dve strane sednu za pregovarački sto i razgovaraju jer će ti interesi i ta polarizacija dodatno da se učvrste.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Bonus video:

00:47 UKRAJINA MOŽDA TESTIRA DOMET I PRECIZNOST DRONOVA, NE ZNAMO IM KRAJNJI CILJ Miletić: U ovom slučaju, Rusi imaju veliki problem