"AKO PUTIN ODE, ZAMENIĆE GA NEKO JOŠ ŽEŠĆI" Samardžija: Ukrajina gubi, njihova kontraofanziva pokazala se KAO POTPUNA PROPAST

"Vladimir Putin neće preživeti idućih 10 godina", rekao je predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski u intervjuu za brazilski TV Globo. Zelenski je odbacio mogućnost da će rat u Ukrajini, poput onoga u Siriji, trajati 30 godina.

Ovi izjavu i najnovija dešavanja na ukrajinskom ratištu komentarisao je u jutarnjem programu Kurir televizije Slobodan Samardžija, novinar i nekadašnji dopisnik dnevnog lista "Politika" iz Moskve.

foto: Kurir televizija

- Iza ovog rata ne stoji samo Putin več većina ruskog sveta. U celoj toj priči je karakteristično da Putin nije najagresivniji. Ima ljudi iz ruskog rukovodstva koji mnogo agresivnije nastupaju poput Dmitrija Medvedeva na primer. Ono što je činjenica jeste da taj rat uprkos željama Zelenskog ne može da traje baš toliko dugo koliko on misli da bi dočekao nečiji odlazak sa vlasti. To je potpuno besmilseno - rekao je Samardžija i dodao:

- Sve te priče o mogućem kraju rata i o tome da bi neko mogao da zameni Putina su potpuno preuranjene. Kao prvo svet mora da računa sa tim da nije nemoguće da Putina, ukoliko bi ipak došlo do zamene, zameni neko još žešći. To su ljudi koji su u snazi i oni mogu sve to da izvedu. Ta priča koja se nametnula služi tome da prikrika pravo pitanje, a to je šta sa Zelenskim da se radi? To je mnogo i interesantnija priča, jer Ukrajina gubi rat to je jasno.

03:38 AKO PUTIN ODE, SMENIĆE GA NEKO JOŠ ŽEŠĆI?! Samardžija: Ukrajina gubi, pravo pitanje je šta će biti sa JEDNIM DRUGIM POLITIČAROM

Istakao je da se može utvrditi da Ukrajina gubi rat ne po izjavama Zelenskog ili Putina već po izveštajima nezavisnih posmatrača

- Ono što je objektivno, to je što prenose nezavisni posmatrači, pa i Amerikanci na kraju krajeva, a to je da je ukrajinska kontraofanziva potpuna propast. To je priča u koju više ne sumnja niko - ocenio je Samardžija.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Bonus video:

01:22 RUSIJA JE POSTAVILA KAMEN ZELENSKOM, A NA NJEGA SE SPOTAKAO PUTIN Sagovornica Kurir TV: Ukrajina napala OVE 3 ZGRADE U MOSKVI