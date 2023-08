"POLJACI MOGU BITI NA UDARU VAGNERA, META SUVALKI KORIDOR!" Ilić otkrio KAKVU PRETNJU predstavlja plaćenička jedinica za NATO

Američki ministar odbrane, Lojd Ostin, je telefonski razgovarao sa svojim poljskim kolegom, Marijušom Blaščakom, o prisustvu ruske paravojne grupe "Vagner" na teritoriji Belorusije. Pentagon je saopštio da su obe strane izrazile spremnost da pažljivo prate situaciju.

U jutarnjem programu Kurir televizije, Milutin Ilić, predsednik NVO Geopolitikon, je govorio o Vagner grupi i ukazao na pretnju koju ta grupa predstavlja.

Ilić je istakao da Vagner grupa nije samo sastavljena od kriminalaca, već uključuje i ideološki motivisane plaćenike.

- Severnoatlanska alijansa odnosno NATO ima mnogo razvijenije zakone o privatnim kompanijama. Rusija će sada posle ovog puča da usvoji zakone koji će biti moderni za Rusiju. Mada, ovo što radi Vagner je veoma revoluciono u smislu regrutacije i pripreme ljudi. Moramo priznati da je vrlo brutalno i opasno. Obaveštajci NATO i Ukrajine konstantno moraju da prate do kog je nivoa narasla ta privatna vojska koja je ugostila Belorusija kao platforma sa koje su već napadali Kijev ruski specijalci zbog blizine i dubine - rekao je Ilić i dodao:

02:51 POLJACI MOGU BITI NA UDARU VAGNERA, META SUVALKI POJAS! Ilić otkrio kakvu JEZIVU PRETNJU predstavlja plaćenička jedinica za NATO

- Ljudi često optužuju Poljake da imaju teritorijalne aspiracije prema Ukrajini. Ja sam više sklon da u obaveštajnom smislu verujem da Poljaci moraju dobro da paze na Kalinjingradska enklavu koja je veoma dobro opremljena i naoružana. Rusija tamo ima i strateške nuklearne glave. Moraju da paze i na Suvalki pojas koji je kopnena zona koja pokriva Poljsku i Letoniju. Ali je po međunarodnim propisima prolaz do te enklave. Moraju da paze na ukazanu moguću potrebu da takva jedna plaćenička jedinica taj jedan prolaz okupira. To je vrlo nezgodno za NATO jer Putin uvek može da kaže da je to plaćenička jedinica i da ih je isterao iz Rusije.

