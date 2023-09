DA LI ŠVAJCARSKA PRESTAJE DA BUDE VOJNO NEUTRALNA?! Novinar direktno iz Ciriha analizira posledice pomoći ove zemlje Kijevu

Pomoć Švajcarske Kijevu i u kojoj meri to pokazuje napuštanje vojne neutralnosti ove zemlje po pitanju rusko ukrajinskog sukoba komentarisao je u jutarnjem programu Kurir televizije novinar Zoran Vitorović, koji se uključio iz Švajcarske:

- Švajcarska po svom ustavu ne može da izvozi ništa što se može upotrebiti kao ofanzIvno. Svejedno da li su to eksplozivi ili precizna mehanika za popravku. Kod vojne trgovine se zna, to je staro pravilo i podleže međunarodim zakonima: Mora da se definiše kome tačno oružje ide u ruke i to Švajcarska ne sme da radi - rekao je Vitorović.

Ipak prema njegovim saznanjima Švajcarska ne želi da odustane od vojno političke neutralnosti, već da je naprotiv ojača:

- Ne bih rekao da se klima njihova vojno-politička neutralnost. Bio sam na jednom skupu ovde i rečeno je da se radi na tome da se ojača stara forma Švajcarske neutralnosti. Švajcaraksa ima 24 kantona, pa dok se oni dogovore to može da potraje, ali on generalno pokušavaju da budu intermedijatori tj. posrednici u tekućim svetsim procesima i konfliktima.

