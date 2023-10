HAMAS POSTAVLJA ZAMKU ZA IZRAELCE!? Bivši šef britanskih obaveštajaca tvrdi - Ovo je pravi cilj, spremni su za OPŠTI NAPAD

Rukovodstvo radikalnog palestinskog pokreta Hamas provocira Izrael da pokrene kopnenu operaciju u Pojasu Gaze, koja bi mogla da rezultira neuspehom za Izraelce.

To mišljenje je izneo bivši šef britanske spoljne obaveštajne službe MI6 Aleks Janger u intervjuu za Bi-Bi-Si.

- Očigledno je da Hamas sada zapravo postavlja zamku za Izrael. Pokret će biti zadovoljan ako Izrael krene u potpunu kopnenu invaziju na pojas Gaze, jer će to dovesti do potpunog intenziviranja sukoba, smrti nevinih ljudi, radikalizacije i dovešće izraelske saveznike i partnere u regionu u nepodnošljivu poziciju. To je ono što Hamas želi - rekao je on.

- To je pitanje reakcije. Izrael bi trebalo da udari na pojas Gaze kako bi pokazao svoju nameru da ispuni očekivanja o oštrom odgovoru na upad. Ali suštinski ne postoji vojno rešenje za ovaj problem. Ne možete ubiti sve teroriste i da izbegnete pojavljivanje još više terorista. Vojne operacije ove prirode veoma retko uspevaju u odsustvu neke vrste političke strategije - rekao je Janger.

Situacija na Bliskom istoku naglo se pogoršala nakon oružane infiltracije militanata Hamasa iz pojasa Gaze na izraelsku teritoriju.

Kao odgovor, Izraelske odbrambene snage pokrenule su operaciju Gvozdeni mačevi protiv Hamasa u Pojasu Gaze. Nekoliko dana nakon napada, izraelska vojska je preuzela kontrolu nad svim naseljima u blizini granice sa Gazom i počela da izvodi vazdušne napade na ciljeve u Pojasu Gaze.

Izrael je takođe najavio potpunu blokadu pojasa Gaze: obustavljeno je snabdevanje vodom, hranom, strujom, lekovima i gorivom.

