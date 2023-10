"BUDI HUMAN KAO ŠTO JE SRBIJA BILA 1885. GODINE!" Dr Kamenov o odbijanju IZRAELACA da leče PALESTINCE: Mi ne sudimo, nego lečimo!

Advokat Miljkan Karličić i imunolog iz Niša prof. dr Borislav Kamenov gostovali su u jutarnjem programu Kurir televizije u razgovoru o dešavanjima u Izraelu.

Naime, najveća bolnica u Tel Avivu prethodno je saopštila da njihova hitna služba nije, niti će zbrinjavati povređene borce Hamasa. Oni su kako se navodi poslati u zatvorsku bolnicu u Ramli.

Razgovor u studiju započet je pitanjima voditeljke Snežane Petrović "Da li su ovim, izraelski lekari pogazili Hipokratovu zakletvu, da li je sve dozvoljeno u ratu i da li je legitimno da se medicina u ratnim uslovima nadje pod uticajem juridizacije tj. stavljanja pod zvono ratnih zakona i državnih odluka".

Imunolog Kamenov istakao je da su lekari iz državnih bolnica uputili povređene u druge bolnice i siguran je da neće dozvoliti da neko strada zato što je trenutno na suprotnoj strani, pomenuvši jednu istorijsku činjenicu:

- Na početku prošlog veka u toku Srpsko-bugarskog rata, srpska vojska je zaustavila vojne operacije i dozvolila da se bugarski ranjeni vojnici prebace u Bugarsku i da se zbrinu. I dan danas u Crvenom krstu u Švajcarskoj stoji spomenik zahvalnosti Srbima za ovakvo poštovanje. "U dobru je lako dobar biti u muci se poznaju junaci". Verujem da ova Njegoševa poslovica govori sve. Na nama nije da sudimo, nego da lečimo. Mislim da smo se uvek u Srbiji rukovodili takvim principa i to je nešto na šta možemo biti ponosni - istakao je Kamenov.

Zatim se osvrnuo na situaciju tokom bombardovanja Srbije i Pogroma. Na to kako su Srbi tretirali albanske ranjenike na Kosovu i Metohiji, te maksimalnog pridržavanja srpskih lekara pravilima, što nije bio slučaj sa suprotne strane:

- Bilo je puno ljudi i albanske narodnosti koji su i ovde u Nišu lečeni, tokom ratova devedesetih. Mislim da su i srpska vojska i policija pridržavale toga! Vađenje organa i manipulacije koje su oni radili sa suprotne strane to su najteži ratni zločini da uzmete živog i zdravog čoveka i vadite mu organe! I to je nedopustivo. Da ne pričamo šta je ranije bilo. Šta su radile te civilizovane države koje su sada na strani humanosti? Sve su imale te velike fleke u svojoj istoriji, a narod koji to dopusti, imaće takođe tu crnu mrlju, kada onemogući ljudskost i prava i naruši međunarodne konvencije...

