"IZRAEL POSEDUJE NUKLEARNO NAORUŽANJE?!" Penzionisani pukovnik Jolović pretpostavlja: Moguće je da imaju 200 bojevih glava

Milan Jolović, pukovnik u penziji, gostovao je u emisiji Usijanje gde je govorio o izraelskoj kopnenoj ofanzivi i strategiji obe strane.

Jolović se potom dotakao izraelske strane za koju tvrdi da poseduje nuklearno naoružanje.

- Izrael je nuklearna sila. Izrael se nikad nije oglasio niti demantovao da ima nuklearno oružje. Predpostavlja se da ima 200 strateških bojevih glava. Sve arapske zemlje znaju da Izrael ima nuklearno oružje. Oni takođe imaju potencijal za proizvodnju hemijskog i biološkog oružja. Najverovatnije da ga i poseduju - rekao je.

foto: Kurir Televizija

Potom se osvrnuo na Ameriku i njeno intervenisanje na Bliskom istoku.

- Ako pratimo situaciju u Americi. Jeste da su oni doveli drugu borbenu grupu nosača aviona i 15 hiljada vojnika. Ali ako pratimo situaciju u Americi tamo je popularnost Bajdena po prvi put u istoriji Amerike pala ispod 30 odsto. Veliko je nezadovoljstvo američkog naroda i posle onih antivijetnamskih demonstracija u Americi, nikada takvih demonstracija nije bilo do sad. Sada se Amerika suočava sa velikim problemom. Nijedna država na svetu ne može uspešno voditi rat bez podrške javnog mnjenja. Sada Amerikanci pokušavaju svojim prisustvom, kao stariji brat i zaštitnik Izraela, da im daju doznanja da će čuvati Izrael. Međutim, oni se u ovom momentu neće moći uključiti direktno. Mogu možda iskoristiti svoju avijaciju da bombarduju neke baze gerilaca, ali da se uključe u neki otvoreni sukob to je sada veliki problem - naveo je Jolović.

Jolović tvrdi da bi ulazak Irana u sukob definitivno označio početak Trećeg svetskog rata.

- Kako će se ponašati Iran dalje to ćemo videti. Uvlačenje Irana u ovaj sukob je definitivno Treći svetske rat. Postavlja se pitanje da li je on počeo 24. februara prošle godine, ali sa ulaskom Irana u ovaj sukob to ćemo definitvno moći reći. Tada bi se definitivno koristilo taktičko nuklearno oružje. Ne znam u kojoj je Iran fazi nuklearnog programa da ga završi, ali verujem da bi Izrael iskoristio nuklearno taktičko oružje na Iran i da ga upozori da ne pokušava ništa.

Kurir.rs

