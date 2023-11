"HEZBOLAH TREBAO DA UDARI OŠAMUĆEN IZRAEL, SADA JE KASNO?!" Eksperti analizirali Nasralahov govor: NEĆE POKRENUTI TOTALNI RAT

Više nema dileme - libanska islamistička grupa Hezbolah već je u ratu na strani Hamasa, a protiv Izraela.

Do pre nekoliko sati to je bilo pitanje o kojem se spekulisalo širom sveta, a lider Hezbolaha Hasan Nasralah je te dileme odgonetnuo rečima:

"Neki kažu da ćemo ući u rat, ali mi smo već ušli u rat 8. oktobra. Mogućnost eskalacije napetosti i punog rata je realna. Neprijatelj koji možda razmišlja o napadu ili preventivnoj operaciji će počiniti najveću glupost u svojoj istoriji. Ako to Izrael razmatra, to će biti najveća greška u njihovim životima."

Gosti voditeljke i urednice emisije Usijanja, Silvije Slamning, bili su prof. Predrag Marković, istoričar, prof. Ilija Kajtez, sociolog i stručnjak za bezbednost, i dr Rajko Petrović, naučni saradnik Instituta za evropske studije.

Marković se najpre dotakao same izjave Nasralaha za koju je istakao da su je mnogi pogrešno protumačili.

- Nasralah je vrlo oprezno formulisao svoj stav. On je rekao ako Izrael napadne mi smo spremni da odgovorimo. Drugo Hezbolah nije napao, oni su čačkali Izrael. Da je hteo da napadne oni bi ga napali kada je Izrael bio u šoku od napada Hamasa 7. oktobra. Nasralah je rekao da je za njih bilo iznenađenje 7. oktobar i da nisu znali da će to da uradi Hamas. Verujem u to jer da se to toliko raširilo, došlo bi i do Izraela. Već je tajno vođeno kako se ne bi širilo - rekao je Marković i dodao:

- Hezbolah se držao dosta uzdržano za proteklih mesec dana. Ako nisu udarili kada je Izrael bio potpuno ošamućen strašnom tragedijom, sada je još gora situacija. Mislim da ovaj govor Nasralaha govori da Hezbolah neće da pokrene totalni rat.

Kajtez je istakao da deli mišljenje sa Markovićem.

- Ključevi rata nisu u rukama Hezbolaha, Izraela, niti Hamasa, već malo dalje i kod mnogo većih i ozbiljnijih igrača. Mislim da je ono što je pročitao odnosno rekao vođa Hezbolaha napisano od strane "drugih". Ti "drugi" vode računa da ne izazovu bes Izraela odnosno SAD, a to je Iran. Tako da praktično ja takođe ne očekujem nikakvu radikalizaciju od strane Hezbolaha jer upravo da su hteli oni su mogli mnogo žešće da uđu u taj rat.

Voditeljku Silviju Slamnig interesovalo je šta je Nasralah trebao da uključi u svom govoru kako bi ljudi zaključili da je njegov nastup opasan i riskantan.

- Prvo trebalo je da delima pokažu da su u ratu osim ovih provokacija. Drugo, mesec dana čekanja na taj tzv. istorijski govor koji je ustvar sve samo ne istorijski govori o oklevanju. Iranu uopšte ne odgovara eskalacija sukoba, Tuskoj ne odgovara eskalacija sukoba, Egiptu takođe. Ovde mi se čini da će najveću cenu platiti Hamas, stanovništvo Gaze. Mislim da samo u najgoroj Iznudici možemo očekivati da se Hesbulah uključi.

Petrović se ipak nije složio sa kolegama.

- Mislim da je Hezbolah svih ovih mesec dana koliko sukobi traju pokazao da nije spreman da uđe svim svojim kapacitetima u sukob. Sa druge strane pokušava da opravda jednu vrstu renomea za koju smatra da uživa među muslimanskim svetom. Za koji je pitanje Gaze i Zapadne obale odnosno Izraela u celini i Jerusalima posebno od izuzetnog značaja. Mislim da se verski aspekt ovih sukoba dosta zanemaruje. Da će tu posebno biti važno kako će ostale zemlje muslimanskog sveta reagovati.

