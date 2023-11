ORKE PONOVO POTOPILE JAHTU KOD OBALE MAROKA: Udarale brod 45 minuta, posada se jedva spasila, naučnicima nije jasno šta se dešava

Grupa kitova ubica potopila je poljsku jahtu kod obale Maroka.

Incident se dogodio prošlog utorka kad je grupa orka napala jahtu dok je prolazila kroz Gibraltarski moreuz.

Morski sisari koji mogu da narastu desetak metara i teže 10 tona udarali su kormilo 45 minuta uzrokujući veliku štetu. Jahta je potonula blizu luke Tanger-Med uprkos pokušajima da se spasi. Posada nije povređena u napadu.

Incident je najnoviji u tekućem trendu potapanja brodova od strane orki kod obala Maroka i Španije.

Nejasno je zašto orke odjednom ciljaju ljude. Naučnici, međutim, nagađaju da bi to mogli biti osvetnički napadi izazvani incidentom u kome je čamac povredio ili usmrtio orku. Najstrašnije je da se to ponašanje prenosi na sledeće generacije što možda ukazuje na to da orke, poput ljudi, poseduju sklonost osveti.

(Kurir.rs/NY Post/Foto:Ilustracija)