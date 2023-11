OVAKO ZAPADNI INSTRUKTORI PRIPREMAJU UKRAJINSKE VOJNIKE ZA ZADAH SMRTI NA FRONTU: Obuka ima 2 cilja, a onda sledi juriš na Ruse

Ukrajinci vojnici nose puške francuske proizvodnje dok se zavlače u novo osvojeno selo kako bi se pripremili za kontranapad.

Scena podseća na vatreni okršaj u istočnoj Ukrajini, međutim, to je lažno selo u ruralnoj Francuskoj gde ukrajinske trupe obučavaju francuski instruktori koji igraju ulogu neprijatelja.

Ukrajinci se nalaze na četvrtoj i poslednjoj nedelji obuke u francuskom vojnom kampu. Vežba koja traje 48 sati služi za primenu onoga što su naučili u prethodnih mesec dana.

Instruktori, šest dana nedeljno, od 5.30 do 20 sati, podučavaju svoje ukrajinske kolege veštinama jurišanja na rovove i pešadijskim borbama, uključujući borbu u urbanim i šumskim područjima, a cilj je da postanu smrtonosniji i teži za ubijanje.

Ukrajinci će se vratiti na bojno polje koje je prema rečima glavnokomandujućeg postalo zaglavljeno u rovovskom ratu u stilu Prvog svetskog rata. Nada je da zapadna taktika može pomoći Ukrajini da izađe iz ćorsokaka.

Ali obuka se na zasniva samo na tome da francuske trupe podučavaju Ukrajince. Кurs je prilagođen kao odgovor na ukrajinske kritike da nije pogodan za vrstu rata sa kojim će se suočiti protiv Rusa. A pošto Ukrajina verovatno ima najviše borbenog iskustva od bilo koje sile na Zapadu - deo učenja sada ide u suprotnom smeru.

- Program nije postavljen u kamenu, mi smo kritike integrisali u pripremu obuke, koju su Ukrajinci odobrili - rekao je potpukovnik Even, glavni oficir za obuku, koji je iz bezbednosnih razloga mogao da se identifikuje samo po imenu.

Jedan od dodataka je široka upotreba dronova kako bi se odrazila stvarnost sa čim će se Ukrajinci suočiti kod kuće.

Francuska je obećala da će ove godine obučiti 7.000 Ukrajinaca u Francuskoj i Poljskoj kroz Misiju vojne pomoći Evropske unije Ukrajini (EUMAM).

Lokacija francuskog kampa i broj vojnika na obuci ne mogu se otkriti iz bezbednosnih razloga. Ukrajinske vlasti nisu želele da se njihovi građani intervjuišu tokom posete novinara, takođe iz bezbednosnih razloga, rekli su francuski vojni zvaničnici.

VAZDUŠNI NADZOR

Ukrajinci su tokom leta opisali zapadnu obuku kao delimično neprikladnu za rat koji vode. Hvalili su uputstva o pešadijskoj taktici i rovovima, ali su naveli da je problem u tome što metode NATO pretpostavljaju nadmoć u vazduhu, a to Ukrajinci nemaju.

Francuzi tvrde da prilagođavanje kritikama nije zahtevalo velike promene jer su programi oduvek bili fleksibilni, ali sada veći naglasak stavljaju na svest o pretnjama koje dolaze sa neba.

- Posada dronova leti iznad da bi se navikla na vazdušno osmatranje - rekao je kapetan Кsavijer.

Francuski instruktori takođe koriste artiljeriju i granate da simuliraju vazdušne udare i da vide kako Ukrajinci reaguju na pozive ranjenih vojnika.

U jednom od scenarija, Ukrajinci opremljeni dimnim bombama i francuskim jurišnim puškama FAMAS, koji ispaljuju ćorke, morali su da zauzmu blatnjavi rov i obezbede ga od neprijateljskog napada.

Drugi zadatak je bio da osvoje i zadrže lažno selo. Кljučni refleks koji Francuzi uče Ukrajince je da se što pre siđu sa ulice i sklone se u sklonište.

- Ulica znači smrt - rekao je kapetan Remi koji je nadgledao obuku ratovanja u gradu.

Žene prevodioci prate trupe da bi objasnile uputstva.

- Ukrajina je zatražila od Francuske i da pripremi buduće vojnike da izdrže teške uslove na bojnom polju i deluju u hladnom i bučnom okruženju dok ne spavaju - rekli su francuski oficiri.

Leševi mrtvih životinja razbacani su po rovovima kako bi se Ukrajinci navikli na miris smrti. Francuske trupe pokrenule su iznenadne noćne napade.

- Кada stignu na front, sigurno će doći do šoka, a moja uloga je da ograničim taj šok - rekao je kapetan Кsavijer.

UČENJE LEKCIJA

Učenje ukrajinskih vojnika košta Francusku oko 300 miliona evra. Ali i francuska vojska ima koristi.

- To je u našem interesu, jedinice takođe prolaze obuku i to doprinosi njihovoj pripremi, to je situacija u kojoj svi dobijaju - rekao je potpukovnik Even.

Francuski instruktori takođe dobijaju dragocene povratne informacije od polaznika sa iskustvom na bojnom polju - nešto što mogu da iskoriste da pripreme Francusku za rat visokog intenziteta.

Dugo vremena, obuka u Francuskoj bila je fokusirana na borbu protiv pobunjenika, korisna na mestima kao što su Mali i Avganistan. Rat u Ukrajini je to promenio.

- Svi se vraćaju u rovove - rekao je potpukovnik Ervan.

Dodaje da su se Francuzi vratili u doktrine iz dva svetska rata i da se rovovi izgrađeni za Ukrajince na vežbama zatim ponovo koriste za obuku francuske trupe.

- Shvatamo da se sutrašnji rat odnosi i na to, a to su veštine koje moramo još jednom da savladamo - rekao je potpukovnik Evan.

Borba na život i smrt u Ukrajini daje vojnicima iskustva koja pretvaraju u dragocene savete za instruktore. Ukrajinci su rekli da su francuski rovovi za vežbanje preširoki i da su baštovanske čizme prikladnije od vojne obuće, a dali su i savete kako najbolje koristiti granate.

Takva vrsta intenzivne obuke stvara veze - nešto na šta paze francuski oficiri.

Zabranili su trenerima i polaznicima da razmenjuju brojeve telefona iz bezbednosnih razloga, ali i zato što su francuski vojnici u prošlosti postali previše emocionalni i potreseni kada su njihovi bivši pripravnici ubijeni na bojnom polju.

- Vreme je da prekinemo veze kad se sesija završi jer kad saznamo da je neko poginuo pitaćemo se gde smo pogrešili - rekao je kapetan Ksavijer.

