"ZELENSKI SIMBOL RATA U UKRAJINI, AKO GA SMENE DOĆI ĆE DO PRIMIRJA?" Deđanski: Do PROLEĆA moguć KRAJ RATA, Evropa će plaćati CEH

Svet više nije fokusiran na rat u Ukrajini i sa bojišta stižu oprečne informacije. Nisu manje zbunjujuće ni vesti o tome u kakvim su odnosima predsednik Ukrajine i glavno komandujući ukrajinskih oružanih snaga. Prema nekim izvorima, Bajdenova administracija nije dozvolila da se smeni Valerij Zalužni.

Prof. dr Stevica Deđanski, iz Centra za razvoj međunarodne saradnje, gostovao je u emisiji Puls Srbije gde je govorio o samom stanju na frontu u Ukrajini, Volodimiru Zelenskom, ali i o mogućem kraju rata.

- Zelenski je odigrao ulogu, a to je da uvuče Ukrajinu u rat sa Rusijom. Umesto da se dogovore sa Rusijom posle mesec dana. Koji su tu bili interesi? Ukrajinski su najmanji jer oni sad imaju razrušenu zemlju. Amerika je odlučila da rat u Ukrajini treba da izvadi Evropu iz zagrljaja Rusije, odnosno da je onemogući da ima jeftinu energiju. A to je ključna stvar za američku privredu. Druga stvar je bila da ih nateraju da naoružavaju Ukrajinu i da potroše svoje zalihe oružja. Kada govorim ovo o Americi ne govorim osuđujući njih, već govorim o onome što im je u interesu - rekao je Deđanski.

Deđanski je potom istakao da kraj svih sukoba u svetu možemo da očekujemo tek nakon još neke eskalacije, jer kako kaže "haos u svetu nije dovoljno veliki".

- Da bi došlo do kraja nekog sukoba mora da dođe do nekog dogovora. Za sada po mojoj proceni i dalje nije dovoljno haosa u svetu da bi se postigao dogovor između velikih sila. Haos je veliki, ali nije dovoljno velik da bi počeli da uvažavaju interese jedni drugih. Dakle možemo očekivati eskalaciju na još više mesta. Kada se to bude desilo, onda će se početi razgovarati o miru - istakao je Deđanski.

Potom se osvrnuo i na kraj rata u Ukrajini.

- Mislim da postoji šansa da se do proleća reši situacija u Ukrajini. U sklopu toga što idu predsednički izbori. Tu će onda početi neki pregovori sa uvažavanjem onog što Rusija bude tražila jer ona nema nikakvog razloga da popusti bar u onome što je do sada uradila. To je sada izvesnije iz prostog razloga što dugo najavljivana kontraofanziva u koju su svi polagali nade, a ne znam na osnovu čega, je slomljena. Uništeno je njihovo oružje i zapadno oružje i svako produžavanje rata. Ne vidim šta još žele da postignu - rekao je Deđanski i dodao:

- Podjarmili su Evropu i ona će na kraju plaćati ceh. Ukrajina je totalno razbijena, njih niko nije ni uvažavao. Ukajina je i pre rata bila najsiromašnija, najkorumpiranija zemlja i u ogromnim dugovima. Zamislite tek sad našta to liči kada je razorena infrastruktura. Dakle, mislim da će promena Zelenskog ukazivati da su spremni na razgovore o primirju, neke vrste. Dokle god je on tu, neće biti razgovora.

