PROSTITUTKE NOKAUTIRALE TURISTU: Neverovatna scena, svađa počela oko mušterija, a onda počela OPŠTA MAKLJAŽA u klubu (VIDEO)

Mladi turista dobio je teške batine kad ga je napala grupa tajlandskih prostitutki koje su se prethodno posvađale oko mušterija!

Džek Ficmoris (28) iz Velike Britanije pio je piće sa jednom seksualnom radnicom u striptiz klubu u Pataji, na istoku Tajlanda, ali to je zasmetalo ostalim devojkama i došlo je do svađe. Turista je navodno pokušao da smiri situaciju, međutim, svađa je eskalirala, a mladić se našao ispred 20 besnih žena.

Tuča je trajala dok policija nije došla u zloglasno mesto za žurke koje privlači mnoge britanske posetioce. Džek je pronađen izubijan i sa flekama od krvi na beloj majici. Tokom okršaja je nokautiran i morali su da mu pomognu da ustane da sa poda.

Nik Hodž, turista iz Velike Britanije koji je bio u baru, rekao je da je svađa počela kad su dve prostitutke počele da se svađaju oko mušterija.

- Mislim da je bilo ljubomore oko toga ko je čija mušterija. Devojke su se svađale, jadni klinac je samo pokušao da ih zaustavi, a na kraju je dobio ozbiljne batine. Čupale su kosu jedna drugoj i udarale nogama. Onda se pridružilo osoblje bara i postalo je prilično gadno. Bilo je to kao barska tuča u starim filmovima o Divljem zapadu - rekao je Hodž.

Jedna od devojaka koja je inicirala svađu Sunare Tungprakhon (35) zadobila je posekotine usne i modrice na licu.

- Došla je grupa od oko 20 ljudi, udarala me je pesnicama i nogama sve dok se moj britanski prijatelj nije umešao, a onda je i on povređen. Ne želim da imam problema sa tom grupom ljudi. Bojim se da će to biti opasno - rekla je Tungprakhon.

Policija sada proverava CCTV i saslušava osoblje bara i striptizete.

- Većina umešanih ljudi bila je pijana, ali to nije opravdanje. Neki svedoci su rekli da je povređeni turista pokušao da pobegne iz bara, ali da ga je osoblje pojurilo i napalo - rekao je Načaphol Saengsi iz policijske stanice Pataje.

Incident se dogodio u trenutku kada tajlandski ministri razmatraju produženje radnog vremena noćnog života sa 2 na 4 sata ujutro kako bi podstakli turističku ekonomiju zemlje.

Noćni život u Pataji, koja slovi za svetsku prestonicu seksa, postao je osetljivo područje zbog štete koju grad često nanosi ugledu zemlje. Grad je nekada bio uspavano primorsko selo, ali se tokom poslednjih nekoliko decenija pretvorio u razvratnu destinaciju za seksualni turizam u kojoj lokalne žene mogu da zarade više prodajući se Britancima.

(Kurir.rs/Dejli mejl)

