JEZIVA ISPOVEST ŽRTVE KONTROVERZNOG INLUENSERA: Davio ju je tokom odnosa dok NIJE PALA U NESVEST, a onda joj je rekao OVO

Izvršna direktorka marketinga tvrdi da ju je Endru Tejt gušio tokom se*sa sve dok se nije onesvestila, a zatim joj je pretio da će je ubiti.

Ova 30-godišnjakinja iz istočnog Londona upoznala je kontroverznog Tejta na društvenim mrežama 2014. godine, kada je on bio portir u noćnom klubu, a ona studentkinja.

Ona je poslednja Britanka koja se pridružila planiranoj tužbi protiv influensera rođenog u Americi, zajedno sa još tri osobe koje kažu da su žrtve se*sualnog nasilja od strane Tejta između 2013. i 2016. godine, kada je još živeo u Velikoj Britaniji.

U dokumentarcu Kanala 4, izvršna direktorka marketinga je podelila svoju priču o gubitku svesti nakon što ju je Tejt 'zadavio' tokom se*sa.

Bivšem šampionu u kik-boksu i njegovom bratu Tristanu, trenutno je zabranjeno da napuštaju Rumuniju, nakon što su optuženi za trgovinu ljudima, što oni negiraju.

Tejt takođe negira optužbe za silovanje i formiranje kriminalne bande za iskorišćavanje žena.

Žena je rekla za dokumentarac: "Uhvatio me je za vrat, davio me toliko da nisam mogla da dišem i ponovo me je naterao na odnos, po drugi put.

The Sun je objavio da je ona u dokumentarcu rekla: "Potpuno sam izgubila svest nakon što me je davio tokom se*sa. Kada sam došla k sebi, on je još uvek imao se*s sa mnom. Ne znam koliko sam bila u nesvesti. Mora da je znao da sam se onesvestila. Bila sam tako zbunjena kada sam se probudila. Zaboravila sam ko sam, ko je on i gde sam" kazala je i dodala:

"Rekao je da će me ubiti, rekao je da me poseduje i da pripadam njemu. "

Govoreći za medije, rekla je da je izašla na piće kada se prvi put susrela sa Tejtom.

Te noći su imali sporazumni intimni odnos i on joj je ujutru pozvao taksi u, kako je ona opisala, 'normalnoj vezi za jednu noć'.

Na kraju, nakon nekoliko meseci dopisivanja, Tejt je došao u njen dom i ponovo su imali se*s.

Ali direktorka marketinga je rekla da se ovoga puta nešto 'promenilo' i da je imao 'maničan pogled' u očima.

Otišao je ujutro, ali žena tvrdi da je rekao da će se vratiti da je ubije ako dobije kaznu za parkiranje.

Tejt joj je poslao jednu poruku, ali ga posle te noći više nije videla, rekla je.

Tokom narednih godina, rekla je da je stalno viđala Tejta 'svuda', videla ga je na Velikom bratu, na TikToku, a on je postao viralan tokom izolacije.

