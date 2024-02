"BRITANIJA U STRAHU - URADIĆE SVE DA NE DOĐE DO SUKOBA SA IRCIMA!" Pukovnik u penziji smatra: TO BI BIO RAT DO ISTREBLJENJA?!

Iako se ne smiruju tenzije zbog protesta poljoprivrednika koji su se proširili skoro celom Evropom, na pomolu je novi politički zemljotres. Naime, nova premijerka Severne Irske najavila je referendum o prijapajanju Dablinu.

Sada se postavlja pitanje da li će Britanija zbog Bregzita, kako pišu engleski mediji, ostati bez dela teritorije?

Na ovo pitanje pokušali su da odgovore Marko Miškeljin, iz Centra za društvenu stabilnost i Miroslav Španović, pukovnik u penziji, u jutarnjem programu Kurir televizije.

- Velika Britanija zbog Bregzita može vrlo lako da ostane bez Severne Irske. Zato što ovih 26 okruga Republike Irske i ovih okruga Severne Irske već od pamtiveka žele da se ujedine. Problem je što do sada se nije pojavila Mišel O'Nil. Za sada su uvek predsednici ili premijeri Severne Irske bili protestanti. Sada se prvi put pojavila katolkinja i vrlo lako može da se desi da se Severna Irska opredeli i da ovi devet okruga pređe u Republiku Irsku i samim tim se zaokruži. To je bilo ujedinjenje svih Iraca posle ne znam tačno koliko godina, ali bi to bilo posle veoma, veoma dugog perioda bilo ujedinjenje svih Iraca u Britaniji - rekao je Španović.

foto: Kurir televizija

Miškeljin smatra da su sve tadašnje priče Borisa Džonsona oko Bregzita bile populističke.

- Irsko pitanje se vraća na sto i to je sada posledica Bregzita o kojoj se nije razgovaralo, ni razmišljalo. Negde mora da se napravi granica, to je ustvari ključni problem. Da li napraviti kopnenu granicu i razdvojiti katolike ili napraviti granicu na moru i razdvojiti protestantne. Odnosno razdvojiti Severnu Irsku od ostatka UK. Nekome će se stati na žulj, a to je očigledno. Svakako da u tim momentima je to sve gurano pod tepih - naveo je Miškeljin.

foto: Kurir televizija

Miškeljin smatra da će Velika Britanija učiniti sve da ne dođe ponovo do sukoba sa Ircima.

- Činjenica je da će Velika Britanija učiniti sve da ne dođe ponovo do sukoba sa Ircima, ogromne su žrtve tu pale. To je bio rat koji je veoma dugo trajao i bio je rat maltene do istrebljenja. Činjenica da dolazak Šin Feina na vlast i uopšte Mišel O'Nil kao premijerke, to su stvari koje će Britancima naneti takve probleme da će morati razmišljati u narednom periodu. A činjenica je da će učiniti sve samo da ne dođe do rata. Očigledno ono što je Britanija preživljavala u Irskoj i uopšte u Severnoj Irskoj i pokreti koji su se borili protiv toga su toliko bili jaki da su žrtve koje su tamo bile su ravnopravno podeljene - rekao je Španović.

Potom se osvrnuo na širu sliku Brekzita.

- Britanija će oko toga imati puno nagađanja i imaće jako puno pokušaja da se izađe iz situacije koja je sad vrlo interesantna, posebno u narednom periodu. Izlazak Britanije iz EU je dogovoren najverovatnije s Amerikom da bi Britanija mogla da kontroliše one koji rade u evropskoj zoni, što se na kraju ostvarilo. Vidite da je odmah posle toga intervencija Britanije bila prva pa negativna, posle početka rata u Ukrajini i da je posle dve nedelje maltene potpisan mir i dogovor između Ukrajinaca i Rusa koji je vrlo uspešno pokvario Boris Džonson. Tako da je Britanija ima razloga da izađe iz EU, ali je činjenica da mi sad trenutno osim tih problema koji se javljaju u Severnoj Irskoj, imamo kompletnu Evropu na nogama - rekao je Španović i dodao:

- Evropu koja se jednostavno pobunila protiv nepravde, posebno poljoprivrednici, vinogradari, proizvođači vina i proizvođači stoke. Evropa je na nogama, ko na traktoru, ko pored traktora, ali činjenica da ona naša srpska narodna izreka ko drugome jamu kopa sam u nju pada je očigledna. Da je to trošenje enormno za pomoć Ukrajini i oko 130 milijardi koliko je priznato da je Evropa dala, od toga 50% dala Nemačka, onda automatski se prvo to pojavilo u Nemačkoj, a sada i u svim ostalim zemljama Evrope, od Nemačke, Francuske dole do Portugala, imamo situaciju koja je baš neprijatna.

