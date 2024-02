NAMERA BRITANSKE VOJSKE DA SE ANGAŽUJU ŽENE SE POKAZALA KAO NEUSPEŠNA? Stiglo važno saopštenje: "To je veoma štetno"

Namera britanske vojske da angažuje više žena u borbenim jedinicama na prvoj liniji ima suprotan efekat nakon što je samo 10 regruta započelo osnovnu pešadijsku obuku Kraljevskog oklopnog korpusa prošle godine.

Brojke su dovele do toga da je šef odbrane taj napor označio kao veoma skupu, štetnu i uzaludnu vežbu političke korektnosti.

Samo 15 žena završilo je osnovnu obuku za pešadijske ili tenkovske jedinice između januara i septembra 2023. godine, navode britanski mediji.

Podaci su takođe pokazali da je manje od pet vojno obučenih žena prešlo ili u oklopni korpus ili u pešadiju iz drugih jedinica vojske, dok nijedna regrutkinja nije prošla obuku Kraljevskih marinaca, saopštilo je Ministarstvo odbrane (MO).

Ukupno, 85 žena se pridružilo pešadiji, dok je 45 ušlo u Kraljevski oklopni korpus (RAC) za pet godina, tvrde podaci Ministarstva odbrane.

Pukovnik Ričard Kemp, bivši britanski vojni komandant u Avganistanu, obrušio se na te podatke i rekao da je mala manjina žena u prilično isključivo muškim jedinicama kontraproduktivno i štetno po moral i borbenu efikasnost.

On je rekao za Telegraf : "Čitava stvar će se pokazati kao veoma skupa, štetna i uzaludna vežba političke korektnosti koju, naravno, finansiraju poreski obveznici. Vojska to nije htela, ali su im to nametnuli politički korektni političari."

Bivši ministar odbrane Gavin Vilijamson najavio je 2018. da će sve pozicije na frontu biti otvorene za žene, uključujući položaje u specijalnim snagama, kraljevskim marincima, pešadijskim i tenkovskim jedinicama. Vilijamson je kasnije otpušten 2019.

U oktobru 2022. godine otkriveno je da je vojnik lekarka Edi Karter postala jedna od prvih žena koja je prošla naporan kurs selekcije i pridružila se britanskom elitnom padobranskom puku.

foto: Mark Waugh / Alamy / Alamy / Profimedia

U to vreme imala je samo 21 godinu. Žene čine samo delić britanske vojske, čineći oko 11,3 odsto celokupne vojske. Nedavni podaci pokazuju da su 13,8 posto svih oficira u snagama bile žene. Međutim, samo 24 žene su bile na najvišim pozicijama.

Ministarstvo odbrane je saopštilo da ima za cilj da poveća broj ženskih vojnika u vojsci tako da ona čini 30 odsto vojske - oko 22.000 pripadnika - do 2030. godine.

(Kurir.rs/Daily mail/Preneo: A.N.)