SAD POKREĆE VELIKU I NEOČEKIVANU OPERACIJU ZA GAZU: Prvi put su nešto slično izveli u Normandiji, počinje "PLAN PLAVA PLAŽA"

Nakon dopremanja iz vazduha američka vojska stanovnicima Gaze slaće hranu putem veštačkog pristaništa koje će postaviti ispred obale blokirane palestinske teritorije, javlja BBC.

U složenoj i prilično neočekivanoj operaciji učestvovaće više od 1.000 američkih vojnika. Pentagon je, objavljujući svoje planove, istakao da neće biti "američkih čizama na tlu Gaze", a to će se, naveli su, osigurati korišćenjem usluga relativno nepoznate privatne kompanije Fogbow.

Cilj je osigurati hranu stanovništvu koje bi uskoro, ako se nešto ne preduzme, moglo da počne da pati od gladi masovno. O tome se nedavno oglasio i EU, čiji je šef diplomatije Žozep Borel situaciju u Gazi nedavno opisao kao "rat izgladnjivanjem". Sjedinjene Države, na velikom udaru palestinske dijaspore i drugih zabrinutih građana zbog humanitarne katastrofe koja se odvija u Gazi, nameravaju svakog dana dostaviti obroke za dva miliona stanovnika opkoljenog komada kopna. Time bi bila podmirena potreba gotovo svih 2,3 miliona stanovnika.

Ali, biće to i velika logistička vežba, komentariše BBC donoseći detalje. Pentagon tako namerava da postavi dve velike strukture: velike plutajuće pristanište za brodove koji dolaze s hranom i mol koji će se "usaditi" u obalu.

Pristanište će biti sastavljeno od čeličnih segmenata, a mol dugačak 548 metara imaće dve saobraćajne trake i biće spojen s kopnom. Brodovi će dostavljati pomoć do pristaništa, a nakon iskrcavanja teret će se ukrcavati na manje brodiće i prevoziti do mola. Odatle će se prevoziti vozilima do kopna i distribuirati u Gazi.

Mnogi iskusni američki operativci smatraju da operacija neće biti nimalo lagana. Puno je toga što može poći po zlu. To se, uostalom, videlo i prilikom bacanja hrane iz vazduha, rezultat čega je bila i velika tragedija s više poginulih građana očajnih za hranom.

Ali, operacija čiji je zvanični naziv "Združena prekoobalska logistika" američkim snagama nije prva takva. Praktikovala se već nekoliko puta - u Kuvajtu, Somaliji, na Haitiju i u srednjoj Americi. Tada se dostavljala pomoć nakon prirodnih katastrofa. Prvi je put nešto slično izvedeno u Drugom svetskom ratu i operaciji nakon iskrcavanja u Normandiji, piše BBC. Operacija u Gazi interno je prozvana "Plan plava plaža".

Britanski javni servis napominje da kompaniju Fogbow vode Sam Mundy i Mick Mulroy. Prvi je veteran američkih marinačkih snaga. Drugi je bivši agent CIA-e i nekadašnji pomoćnik ministra odbrane za Bliski istok.

Prema izjavama neimenovanih izvora koje prenosi BBC, izraelski kadrovi vodiće računa o "sigurnosnom aspektu" operacije i paziti da se do mola i stranih operativaca ne provuče netko nepoželjan. Pristup pomoći i dostava stanovništvu biće u rukama lokalnih, nenaoružanih Palestinaca.

Humanitarna pomoć će u Gazu i dalje ulaziti i kopnenim putem, koji je najefikasnija metoda dopremanja pomoći. Ona je nezamenjiva, poručuju američki izvori, a morsko čvorište bi, uostalom, prema predviđanjima bilo spremno i funkcionalno tek za dva meseca.

