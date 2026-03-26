8:01

Nemački ministar odbrane: Ne želimo da budemo uvučeni u ovaj rat, ali smo spremni da obezbeđujemo mir

Boris Pistorijus, nemački ministar odbrane, nazvao je rat na Bliskom istoku "katastrofom za svetske privrede".

Skaj njuz podseća da je sukob izazvao nagli porast cene nafte i gasa poslednjih nedelja, a u nekoliko navrata premašena je granica od 100 dolara po barelu.

pist.jpg
Boris Pistorijus, nemački ministar odbrane Foto: CLEMENS BILAN/EPA

Pistorijus je rekao da Nemačka ne želi da bude "uvučena" u sukob, ali da je spremna da pomogne u obezbeđivanju mira kada on bude postignut.

- Od početka nismo bili konsultovani. Niko nas ranije nije pitao. To nije naš rat i stoga ne želimo da budemo uvučeni u taj rat - poručio je Pistorijus.

7:42

WSJ: Galibaf i Aragči uklonjeni sa "liste za odstrel" na pet dana

Volstrit džurnal (WSJ) je objavio, pozivajući se na neimenovane američke zvaničnike, da su SAD i Izrael privremeno uklonili sa liste za eliminaciju predsedavajućeg iranskog parlamenta Mohameda Bagera Galibafa i šefa diplomatije Abasa Aragčija, pošto su u toku kontakti Vašingtona sa Teheranom u vezi sa mirovnim pregovorima.

Prema informacijama lista koje prenosi italijanski Korijere dela sera, uklanjanje Galibafa i Aragčija sa "liste sa odstrel" trajalo bi maksimalno pet dana.

Ovo se desilo nakon što je Galibaf juče ponovo pretio Americi putem društvene mreže X.

- Pažljivo pratimo sva kretanja SAD u regionu, posebno raspoređivanje trupa. Ono što su generali pokvarili, vojnici ne mogu da poprave; umesto toga, postaće žrtve Netanjahuovih zabluda. Ne testirajte našu odlučnost da branimo našu zemlju - poručio je Galibaf.

Mohamed Bager Galibaf, predsedavajući iranskog parlamenta i bivši gradonačelnik Teherana Foto: WAEL HAMZEH/EPA, IRANIAN STATE TV (IRIB) HANDOUT/IRANIAN STATE TV (IRIB)

On je od početka rata u više navrata pretio odmazdom SAD, ali uprkos tome administracija američkog predsednika Donalda Trampa razmatra upravo Galibafa kao potencijalnog partnera, pa čak i budućeg lidera Irana.

Abas Aragči, ministar spoljnih poslova Irana Foto: TATYANA MAKEYEVA / POOL/AFP POOL

Galigaf bi, prema informacijama Politika, bio iranska verzija Delsi Rodrigez, potpredsednice Venecuele pre američkog hapšenja predsednika Nikolasa Madura, koja je potom preuzela vlast u Karakasu nakon što je on odveden u SAD i postala lojalni saradnik Vašingtona.

I Galibaf i Aragči su povezivani sa mirovnim pregovorima koji bi mogli da se održe u Pakistanu vež ovog vikenda.

7:35

CENTCOM: "USS Abraham Linkoln" nastavlja operacije

Centralna komanda (CENTCOM) američke vojske, zadužena za Bliski istok, objavila je noćas na društvenoj mreži X fotografije nastavka operacija nosača aviona "USS Abraham Linkoln" u regionu. 

Objava je usledila nakon što su iranski državni mediji juče objavili snimak ispaljivanja raketa sa kopna ka ovom nosaču aviona, tvrdeći da je "USS Abraham Linkoln" pogođen.

- "USS Abraham Linkoln" nastavlja vazdušne operacije protiv vojnih meta u Iranu dok plovi regionalnim vodama - piše u objavi CENTCOM:

Američki nosač aviona "USS Abraham Linkoln" Foto: EPA / Cati Cladera, AP / US Navy

Američki nosač aviona "USS Abraham Linkoln" stigao na Bliski istok, predsednik Donald Tramp preti Iranu

7:31

IDF: Dva talasa raketnih napada iz Irana u sat vremena

Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su jutros da su uočili dva talasa raketa lansiranih iz Irana prema Izraelu u roku od sat vremena, upozorivši stanovništvo da se skloni na sigurno mesto.

Magen David Adom, izraelska verzija Hitne pomoći, saopštila je da pruža medicinsku pomoć dvema osobama u centralnom delu Izraela.

7:25

Rezime 26. dana rata

Iran nafta.jpg
Donald Tramp Iran napad na Iran rat u Iranu
shutterstock_2743039587 copy.jpg
Donald Tramp Iran rat Ormuski moreuz