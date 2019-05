NOVI TEMPERATURNI ŠOK: Austriju čeka novo zahlađenje sa snegom i evo do kada će to da traje!

"U subotu uveče stiže hladan front praćen grmljavinom i jakim nevremenom. Oluje praćene pljuskovima i gradom zahvatiće Korušku, Štajersku i Donju Austriju", kaže glavni meteorolog Manfred Špacirere.

Ova godina u odnosu na prethodne ima znatno manji broj udara groma i od početka 2019. zabeleženo je samo 4.000, za razliku od 2018. kada je u istom periodu bilo čak 166.000 udara groma. Međutim april prošle godine bio je izuzetno topao sa gotovo letnjim temperaturama, za razliku od ovogodišnjeg kada je hladni talas sa severa doneo izuzetno niske temperature za ovaj period godine i čak snežne padavine u pojedinim delovima zemlje.

U nedjelju se očekuje pretežno oblačno sa kišom posebno na području od Forarlberga do severne gornje Štajerske. Sneg se očekuje na planinama već od 900 metara nadmorske visine na zapadu Severnih Alpa. Izvan Alpa, biće dužih sušnih perioda tokom dana, uz povremenu oblačnost i jak vetar.

Temperature će biti u osetnom padu i kretaće se od 5 do 16 stepeni Celzijusa.

Pod uticajem niskog vazdušnog pritiska niske temperaturr se očekuju i početkom nedelje i najviša dnevne neće prelaziti deseti podeok. Od utorka se sneg očekuje i u nižim predelima (od 600 do 900 metara nadmorske visine). Hladno i nestabilno vreme zadržaće se sve do druge polovine nedelje kada će temperature ponovo biti u porastu.

Kurir.rs/Heute

Foto printscreen Krone.at/čitaoci

Kurir