HRVAT SRPSKOG POREKLA NAPAO MONAHE: Policija kaže da je motiv mržnja prema Katoličkoj crkvi

Hrvatski državljanin (49) uhapšen je s tim u vezi, a kao motiv, na konferenciji za novinare austrijske policije, navedena je "mržnja prema Katoličkoj crkvi".

Napad se dogodio 27. decembra 2018. godine, kada je napadač upao u manastirsku crkvu Marija Imakulata gde je pištoljem pretio monasima, udarao ih nogama i metalnom šipkom i više sati ih držao vezane.

Napadač je, nakon zlostavljanja, pobegao, a potraga je bila bezuspešna.

Ispostavilo se da je napadač pobegao u obližnju šumu, zatim je dva dana proveo u bečkim parkovima i potom otputovao u Hrvatsku.

A onda se, na osnovu pronađenog DNK traga na jednoj flaši u martu, došlo do identiteta osumnjičenog. I to u Nemačkoj jer je on tamo proveo detinjstvo, a ušao je u policijsku bazu podataka pošto je devedesetih uzeo taoce.

Sada je rečeno da je reč o hrvatskom državljaninu srpskog porekla, bez mesta stanovanja. Uhapšen je u Zagrebu, a nedavno je izručen Austriji.

Priznao je napad, i rekao da je, pošto je preko interneta stalno čitao nešto negativno o Katoličkoj crkvi, počeo da je mrzi.

Za napad na monahe preti mu kazna od pet do čak 15 godina zatvora.

