JEZIVA ISPOVEST ĆERKE UBIJENOG VLASNIKA KAFIĆA: Konobarica ga iskasapila, pa ostavila kao psa da iskrvari!

U tragediji koja ju je preko noći snašla, još pod dojmom stravičnih slika tela svog oca, ova mlada žena pokušala je da razume konobaricu koja je istražiocima rekla da je bila u ljubavnoj vezi s vlasnikom kafića, da je te noći bila napadnuta i da je nožem uzvratila u samoodbrani.

Jedino što Adisa nije mogla razumeti je hladnokrvna proračunatost žene koja je sve uradila da sakrije zločin.

"Svesna sam da mog oca neće ništa vratiti, ali želja mi je, kao njegovog deteta, a osećam i dužnost da kažem neke činjenice. Svesna sam da niko u stvarnosti neće znati kako je to bilo, njega nema. Da je bila ljubavna svađa, ja to ne osporavam, ne kažem da nije, nisam bila tu, ono što želim da kažem je da sam ja svog tatu našla u pola sedam ujutro u objektu koji je bio uredno zatvoren. Muzika je svirala, ništa nije ukazivalo da je moj otac tu ležao nekih pet sati mrtav i iskrvario. Niko nije mogao ni naslutiti da je unutra i da mu treba pomoć", grcajući je objašnjavala Adisa.

A sve je tu noć proteklo u slavlju, priča Adisa. Dva najbolja prijatelja, ugledni ljudi, s njenim ocem proslavljali su rođenje unuka jednog od njih. Tahir je bio raspoložen te ih je ispratio oko dva sata u nedelju pravdajući se da ujutro mora na posao s kćerkom Adisom u dnevnu smenu u Kantonalnu bolnicu.

"Posle toga ona je to uradila i nije nazvala ni policiju, ni Hitnu, nikoga, čak ni anonimno, nego je otišla u susedni kafić i od radnika tražila piće i cigaretu. Posle toga otišla je kući, možda mirno otišla spavati i ujutro, kad je policija došla nakon što sam ga našla, ona je došla mrtva hladna i pitala šta je bilo. Mislim, ubila si čoveka i pitaš šta je bilo. Znači, to nije samoodbrana, ostavila ga je da umre, da iskrvari i da ga ja takvog pronađem i to me boli. Sada je ona žrtva, a ni cuku sigurno ne bi ostavila da tako iskrvari", kroz suze je govorila Adisa.

Kako joj se ujutro nije javljao na telefon, Adisa je otišla do kafića, gde je, na njeno zaprepaštenje, pronašla mrtvog oca.

"Da je bar ostavila vrata otvorena, neko bi posumnjao. Izgledalo je sve normalno, osim što je tu bilo telo mog oca koje je bilo modro, zgrčeno u lokvi krvi, s krpom u ruci verovatno kojom je možda stisnuo tu svoju ranu. Telo je bilo okrenuto prema izlaznim vratima možda je hteo potražiti pomoć", grcajući kaže Adisa.

Obdukcijom je, nažalost, utvrđeno da njenom ocu ne bi pomoglo ni da je Hitna pomoć došla odmah nakon pet minuta. Adisa kaže da nije bilo više rana po telu, već jedna u predelu srca. Prema njenim rečima, konobarica Sanja Đonlić nije povređena.

"Realno pokušavam da se stavim na svačije mesto, da je mene neko napao i da sam bila na njenom mestu, ja možda ne bih reagovala kao ona, ali nismo svi isti. Ja bih nazvala i rekla: “Dođite, ja sam pucala, ubola, tog i tog jer me napao”, ali ona je fino izašla, zatvorila vrata i niko ništa nije posumnjao. I sada me boli činjenica što će ona ispasti žrtva. Ništa ne opravdava što nije postupila kao čovek", ogorčeno je konstatovala Adisa.

Optužila nevine komšije

Prema rečima Adise Tahirović, konobarica Sanja Đonlić je tokom istrage pokušala da okrivi druge osobe za ubistvo.

"Ima dragi Bog i imaju dokazi. Nedužni ljudi mogli su otići u zatvor, jer mrtva usta ne govore. Te ljude koje je navela, to je komšiluk. U pitanju su ljudi koji su imali dosije u policiji, ona je igrala na tu kartu. Hvala Bogu dragom pa se sve desilo kako se desilo, pa niko nije stradao nevin, "kaže Adisa.

