KARDINAL PULJIĆ ISPROZIVAO MEKTIĆA ZBOG MIGRANTSKE KRIZE: Kaže da doprinosi neredima i haosu, a ministar bezbednosti BiH mu je onda žestoko uzvratio

"Smatram da je vrlo delikatan taj proces bezbednosti. Delikatno je i da se manipuliše migrantima kojiima je zaista potrebno pomoći. To Bosna i Hercegovina ne može sama da reši, ali ni Evropa. Potrebno je ozbiljnije pristupiti tom problemu. Ne prozivati male ljude, nego na višem nivou rešavati pitanje migrantske krize", rekao je Puljić.

Kazao je da je problem govoriti o migrantima u BiH jer zemlja nema oformljenu vlast koja će voditi sve strukture, pa i tu strukturu, te da zato vlada haos.

"Zato mali čovek pati. Zato imamo zapaljenih kuća, silovanja i provaljivanja. Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić hvali se kako on vodi službu bezbednosti, ali on jako kumuje neredu svojim stavovima i svojom strukturom", istakao je.

Inače, Mektić je u ponedeljak izjavio da vlasti te zemlje pokušavaju da reše problem smeštaja ilegalnih migranata, ali da nijedna opština ne želi da da saglasnost da se kampovi otvore na njenoj teritoriji.

Komentarišući izjavu kardinala Puljić, Mektić kaže da je "deluje smešan kada iznosi navedene stavove".

"Smešna mi je ta njegova konstatacija. Pretpostavljam da ga neko namerno, ili iz neznanja, pogrešno savetuje. Pre svega, mislim da ovakav crkveni velikodostojnik mora da se bavi dosta ozbiljnijim temama i problemima koji opterećuju naše društvo, ako želi već nešto da kaže. Ili mu je svejedno kod problema eskalacije šovinizma, nacionalizma koji graniči sa fašizmom... Njemu je svejedno što je narod do te mere osiromašen, jadan i bedan, naš vlastiti. Dakle, pretpostavljam da ga je neko namerno krivo nagovorio. Ali ne mogu da verujem da kardinal ne zna elementarne stvari ovde u BiH", rekao je Mektić za Radiosarajevo.ba.

"Spominje paljenje kuća, silovanje i krađe. S tim ja kao ministar bezbednosti nemam veze. To je problem kantonalnih ministarstava. Što to nije poslao kantonalnim ministarstvima i pitao ih zašto se događa i ne spečava? Ministarstvo sigurnosti se bavi nekim sasvim drugim problemima. To je isključiva nadležnost kantona", kaže.

Smatra da sve ovo ima veze s politikom.

"Kardinal je samo zloupotrebljen i iskorišćen. Kako je to sebi mogao da dozvoli", pita se Mektić.

