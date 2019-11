DEČAKA (9) IZ NEUMA RODITELJI IZBACILI IZ STANA: Spava u autu ispred zgrade i ne ide u školu! Ništa nije jeo ceo dan!

Kako se navodi u pismu koji je objavila pomenuta Fejsbuk grupa, mališana su roditelji izbacili iz stana, te on spava u starom automobilu ispred zgrade, gde ga je našao sused koji je i podelio njegovu priču, piše portal Hercegovina.

"Ustao sam rano, izlazim iz stana dogovorio se s prijateljem da idem na kafu, u starom autu (koje je parkirano ispred stana) vidim malog suseda kako spava. Zamislim se, sto da sam ja u takvoj situaciji kao on. Ima 9 godina jako mlad, zar da na ulici spava? Roditelji mu ne daju u kuću. Stvarno žalosno.

Da vas podsetim nije prvi put da se to dešava, bilo je tu i socijalno i policija svašta nešto ali ništa, ne oduzimaju im se deca. Niko ništa, država ne reaguje, grad ne reaguje i naravno kada kažeš nekome o tome svi su žalosni svi to znaju, policija je preduzimala nešto ali propalo je naravno", navodi se u pismu.

foto: Profimedia

Nakon toga, anonimni građanin se osvrnuo na to da otac sprovodi teror nad decom.

"Otac koji svoje dete veže lancem, udara šakama, modrica ima svuda, majka to sve gleda i ne reaguje. Bezbroj puta nose drva na vrh zgrade, dao im je pletene vreće i dok on doma leži i dangubi, naravno, njih trojica moraju da nose to. Maltretiranje zar ne?

Kad bih vam počeo pričati trebalo bi mi dva dana da vam ispričam celu priču. Kažu, mali lopov, ovakav je, onakav je, ali kad taj isti klinac što ga neki zovu svakakvim imenima sedne s tobom da priča o tome kako živi, stvarno je neugodno. Verujte mi, to je da se naježiš", napisao je, a onda je tok svojih reči usmerio na susret sa devetogodišpnjakom ispred zgrade.

foto: Profimedia

Naime, mališan je u kolima, kako kaže, završio tako što su ga roditelji isterali iz kuće pre dva dana, kao i da ništa nije jeo čitav jedan dan.

"I tako pitam ja njega što ne ide kući, što spava tu u starom autu kada mu je kući bolje, a on meni odgovara pognutom glavom 'mama i tata su me izbacili, ne idem već dva dana u školu, torba mi je kući. Nisam jeo ništa od juče'.

Sa suzom u oku otišao sam u stan i dao mu sendvič da pojede, nakon čega sam ga uveo u stan da se ugreje. Ljudi nije ovo samo priča nego govorim istinu! Zato vas molim, ajmo se dignuti i pokazati svima da to ne dopuštamo. Idemo da preduzmemo nešto kad niko neće", stajalo je u potresnoj poruci.

Od zvaničnih institucija Neuma još nema nikakvih informacija o ovom dečaku i autentičnosti cele priče.

Kurir.rs/hercegovina.info

Foto: Profimedia/Ilustracija

Kurir