DETALJI ZLOČINA U BANJALUCI: Posle svađe ubio Bruna čakijom u vrat, pa zapalio kuću da prikrije tragove

Radetu Drljači je pritvor određen zbog teškog ubistva i paljevine, a Slobodanu Krnetiću i Borisu Zoriću zbog teškog ubistva.

Rade Drljača (24) je priznao da je ubio Rolda (53) u napuštenoj kući u centru Banjaluke, a zatim je zapalio njegovo telo.

Kako se navodi, Drljača je bez nekog konkretnog razloga napao nesrećnog čoveka i krenuo da ga bije, a zatim ga ubo čakijom u vrat.

foto: Avaz.ba

Osim Drljače, zbog ubistva su uhapšeni i Slobodan Krnetić (33) i Boris Zorić (33). Svi oni su poznati kao uživaoci opojnih droga, ali i po krivičnim delima. Drljača je bio uhapšen i zbog pokušaja ubistva svoje bake.

Ubistvo se odigralo u kući u Ulici Vase Glušca broj 8. u noći između nedelje i ponedeljka.

"Pretpostavlja se da su oni konzumirali alkohol ili droge i tada je Drljača napao Rolda. On ga je udarao rukama i nogama i naneo mu više povreda po celom telu, a zatim mu čakiju zabio u vrat. Da bi prikrio ubistvo, Drljača je zatim zapalio telo, kao i kuću u kojoj se to sve desilo", pojasnio je sagovornik Srpske info.

foto: Avaz.ba

U toj napuštenoj kući, osim Rolda i Drljače, bili su u Krneta i Zorić koji su to sve posmatrali.

"Oni navjerovatnije nisu ni pokušali da spreče ubistvo, a posle toga nisu ništa ni prijavili policiji. Moguće da će odgovarati za prikrivanje, jer nisu to prijavili policiji", naovdi se.

Paljenje kuće i tela nije pomoglo da se prikriju tragovi.

"Policija je ubrzo došla do informacija da bi Drljača mogao da bude povezan sa ubistvom, a tokom ispitivanja u policiji on je sve to i priznao. Osim priznanja, nađeni su i određeni materijalni dokazi koji ga povezuju sa ubistvom", istakao je izvor.

foto: Avaz.ba

Obdukcija je utvrdila da nije bilo tragova gušenja dimom, a to znači da je žrtva bila mrtva pre požara.

Rold je imao povrede kostiju lobanje, kao i rebara, ali da je smrtonosni udarac bio čakijom u vrat.

Mučkim ubistvom Rolda nastavljena je crna sudbina ove porodice. U februaru 2015. godine na veoma brutalan način ubijen je njegov 19-godišnji sin Aleksandar.

Izboden je u dvorištu Osnovne škole "Jovan Cvijić" u Banjaluci.

Zbog ubistva uhapšen je njegov vršnjak i komšija Anđelo Marković. Rolda, inače bio učenik Srednje ugostiteljske škole, preminuo je na mestu zločina zbog višestrukih uboda u grudi i stomak. Ubistvo se dogodilo nakon što su se ubica i žrtva dogovorili da neraščišćene razmirice reše tučom na školskom igralištu. U tuči je deblji kraj izvukao Marković, a zatim je prišao Roldu i pružio mu ruku kako bi priznao poraz.

Tada mu je rekao "Čestitam ti, jači si", nakon čega mu je pružio ruku. Nesrećni Aleksandar mu je uzvratio, a Anđelo je drugom rukom u kojoj je držao nož zamahnuo i izbo ga najmanje deset puta po telu.

Zbog ovog ubistva, Anđelo Marković je osuđen na 16 godina zatvora.

Zbog sumnje da je povezan sa ubistvom Brune Rolda uhapšen je i Boris Zorić. On je i pre mesec dana punio stupce crne hronike, jer ga je tada nožem u centru Banjaluke izbo Zlatko Vidović.

Tada je takođe objavljeno da su obojica od ranije poznata policiji po brojnim krivičnim delima, ali i po tome da su narkomani.

Ovaj incident se desio u Vidovićevom stanu, a Zorić je sa teškim povredam uspeo izaći ispred zgrade, te pozvati Hitnu pomoć.

Kurir.rs/Atvbl.com/Srpska info (Goran Obradović) Foto: Avaz.ba

Kurir