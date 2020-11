DODIK: Nema evroatlanskih integracija u zajedničkoj izjavi o Dejtonu kao što su tražili Komšić i Džaferović! (VIDEO)

Dodik je istakao da su druga dva člana Predsedništva BiH insistirala da u zajedničkoj izjavi bude navedena opredijeljenost za "evroatlantske" integracije, ali da on to nije prihvatio, i da je insistirao isključivo na evropskim integracijama.

"Kako oni to nisu hteli, u izjavi nema tog dela za opredijeljenost za evropske integracije", objasnio je Dodik za RTRS.

Dodik će sutra preuzeti mesto predsedavajućeg Predsedništva BiH, a prema ranijim najavama, BiH bi mogao posetiti visoki predstavnik za spoljnu politiku i bezbednost Žozep Borelj.

Dodik je rekao i da je odbio učešće u ceremoniji polaganja venaca koje je predlagao bošnjački član Predsedništva BiH Šefik Džaferović.

"Nisam razumeo šta znači komemoracija u dane Dejtonskog sporazuma. Šta to znači, da neko misli da je Dejtonski sporazum mrtav pa ga treba na taj način obeležiti? Dakle, neće doći do takve ceremonije. Ako dođe Borelj, sastanak će biti održan u Predsedništvu", rekao je on.

Kurir.rs / Tanjug, Foto: Youtube prtscr / RTRS

