LEKARI U BIH VIŠE NE ĆUTE: Zvog nemara vlasti za nabavku vakcine, ljudi umiru!

Dok se vakcinacija protiv koronavirusa odvija širom sveta, a mnoge zemlje u tom procesu ubrzavaju, apeli i vapaji lekara, posebno onih koji su već deset meseci na prvoj liniji odbrane od opakog virusa i uglednih stručnjaka, ne stižu do vlasti u BiH.

Za to vreme, koronavirus i dalje oduzima živote u Bosni i Hercegovini, a samo 25 umrlih registrovanih juče.

U Hrvatskoj je do sada ovu vakcinu primilo ukupno 30.000 ljudi, a danas dobija novu pošiljku od 17.550 doza od proizvođača "Fajzer" i "BioNTek", dok će 4.000 doza "Moderne" će stići sutra.

Broj vakcinisanih u susednoj Srbiji takođe raste iz dana u dan. Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je juče da je do sada vakcinisano 9.300 građana Srbije i najavila da će u ponedeljak stići 18.525 doza "Fajzerove" vakcine protiv koronavirusa, javlja Anadolu Agenci (AA).

Brnabić je ocenila da Srbija ima sve preduslove za početak masovne vakcinacije, da bi do kraja januara trebalo da ima dva miliona vakcina, a u februaru do 1,5 miliona i da će vakcinaciju završiti do juna.

Prema podacima Instituta Robert Koh, u Nemačkoj je blizu pola miliona ljudi dobilo prve dve doze vakcine, što je oko 40.000 vakcinacija dnevno u zemlji od 83 miliona ljudi. Takođe, oko dva miliona ljudi primilo je vakcinu u Velikoj Britaniji. I dok 14 miliona ljudi u Britaniji planira da vakciniše do sredine februara, velika je nepoznanica da li će prvi kontingent vakcina iz sistema COVAKS do tada stići u BiH.

Protiv epidemije i vakcinacija su jedino sredstvo za zaštitu stanovništva. Važnost vakcinacije je neupitna, tvrdi poznati specijalista medicinske mikrobiologije i virolog Šukrija Zvizdić. Mišljenja je da je bilo dovoljno vremena da se nadležni organi i nadležna ministarstva u BiH uključe u nabavku vakcina, da se povežu zajedno sa susednim zemljama i da deluju kao jedinstveni partner u direktnim pregovorima sa proizvođačima vakcina.

Što se tiče nabavke ovih vrsta vakcina, važno je, kaže on, pratiti vrlo složenu i zahtevnu logističku pripremu, koja je zahtevna u celom svetu i kojoj se mora posvetiti dužna pažnja.

"Potrebno je izvršiti dodatnu edukaciju i organizaciju već umornog zdravstvenog osoblja kako se ne bi desile greške ili propusti koji mogu ugroziti sam proces vakcinacije i spremnost stanovništva za vakcinaciju", ističe Zvizdić. Zbog sramnog odlaganja vakcinacije u BiH, ljekari okupljeni u Sindikatu doktora medicine i stomatologije FBiH danima su vršili pritisak na vlasti, a u međuvremenu se priča proširila i na kantone, gde su neki, poput Zeničko-dobojske, ostvarili određene kontakte sa kompanijom Fajzer. Međutim, kako nam je juče rekao Adnan Jupić, ministar zdravlja ZDK, postupak direktne nabavke vakcine od „Fajzera“ trenutno je ograničen Zakonom o javnim nabavkama.

Dr Rifat Rijad Zaid, predsednik Sindikata doktora medicine i stomatologije, rekao nam je juče da bi promene Zakona o javnim nabavkama predstavljale dodatno gubljenje vremena.

"Verujem da bi UNDP bio korisni pomagač u ovoj priči. Imamo slične najave iz nove Vlade Kantona Sarajevo, ali najidealnije bi bilo da kantoni izvrše pritisak na državu. Jer, proizvođači sklapaju ugovore sa državom. Ali nećemo odustati, izvršićemo pritisak", rekao je dr. Zaid.

Prof. dr. Sebija Izetbegović, generalna direktorka Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, rekla je Haiat da je institucija na čijem je čelu spremna za vakcinaciju. Spiskovi timova i osoblja za vakcinaciju već su pripremljeni, kao i spiskovi osoblja za vakcinaciju.

"Da bismo potrošili sve doze vakcine u propisanom roku, radićemo sa mnogo većim brojem ljudi, mnogo brže. Takođe su pripremljeni timovi koji će se pobrinuti ako bude neželjenih reakcija", rekla je Izetbegović.

