MIRKO ŠAROVIĆ NAPAO SRPSKOG ČLANA PREDSEDNIŠTVA BIH: Milorad Dodik gura Republiku Srpsku u probleme i sukobe

Predsednik Srpske demokratske stranke Mirko Šarović izjavio je da član Predsedništva BiH Milorad Dodik gura Republiku Srpsku u probleme i sukobe.

"Ne smemo gurati zemlju u rat. Opozicija smatra da je opravdan strah ljudi i da nas Dodik svojim postupcima direktno gura u problem i sukob, odnosno potencijalnu opasnost od rata", kazao je Šarović u intervjuu za Glas Amerike.

Prema njegovim rečima, treba čuvati sve što je Dejton donio jer je Dejtonski sprazum "vrsta kompromisa i u ovom trenutku ne postoji alternativa za njega".

"Sve mimo toga je nepotrebno", rekao je Šarović, ocijenivši da taj sporazum "nije smetnja za napredak, već da su smetnja ljudi koji ga ne primenjuju".

foto: Youtube prtscr / RTRS

U narednoj godini, naglasio je, treba da pričamo o normalnim životnim stvarima i da li će dominantna tema biti ekonomija i približavanje BiH evropskim integracijama. Dodao je da je to "jedini ispravan put", a da je drugi onaj kojim RS vodi Dodik.

"Odgovornost je na nama političarima i građanima smo dužni objasniti kuda ih vodimo, koje posledice možemo dočekati i koju ćemo cenu platiti", istakao je Šarović.

On je naglasio da je vraćanje nadležnosti tema koju mnogo građana u Republici Srpskoj dočekuje s odobravanjem i da se to smatra pravom Republike Srpske, ali je pitanje da li je dovoljno samo imati to pravo. Ocenio je da treba čuvati dostignuti nivo dogovora svih strana, kada je u pitanju Bosna i Hercegovina.

"Dodik i njegovi koalicioni partneri (SDA i HDZ BiH) su preuzeli vlast i podelili funkcije. Mislim da im je to i bio plan - podeliti plen, a onda otvoriti front političkih sukoba i na tome zasnovati drugi mandat. Zbog toga se plašim da će država ostati zaglavljena u balkanskom blatu", naveo je Šarović.

Kurir.rs/Klix.ba