IZETBEGOVIĆ VERUJE DA JE SPORAZUM OSTVARIV: Još uvek je moguće odložiti izbore i promeniti izborni zakon u BiH

Nakon što su bez posebnog obrazloženja otkazani pregovori o izmeni izbornog zakona između hrvatskih i bošnjačkih stranaka u Mostaru, Izetbegović je novinarima u Sarajevu rekao da on na taj sastanak uopštee nije bio pozvan, ali je dodao da to ne utiče na spremnost da se razgovori nastave i da se dođe do rešenja.

"Nije nerealno da se postigne sporazum", rekao je Izetbegović dodavši da je stručnjacima lako da ponude konkretna rešenja kada postoji politički dogovor.

Istakao je da taj dogovor mora da sadrži sprovođenje svih presuda kojima je utvrđena diskriminacija građana BiH u izbornom procesu, potvrdivši kako "ima nekih pomaka" u do sada obavljenim konsultacijama.

Rekao je da i predstavnici međunarodne zajednice sada čekaju da političari iz BiH približe stajališta, nakon čega bi se i sami mogli uključiti u finaliziranje sporazuma, prenosi Hina.

Izetbegović je ipak odbacio mogućnost promene sastava članova Središnjeg izbornog poverenstva BiH (SIP), što traže HDZ BiH i Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorada Dodika.

Poslanici tih stranaka su na ssednici Doma naroda parlamenta BiH, održanoj u sredu, usvojili zaključak kojim se tvrdi da je sadašnji sastav SIP-a izabran nezakonito i da treba ponoviti postupak imenovanja.

Vladajuća hrvatska i srpska stranka nezadovoljni su jer sadašnje srpske i hrvatske članove SIP-a smatraju bliskima opoziciji.

Protiv su bili bošnjački poslanici, a čelnik SDA je rekao da HDZ i SNSD mogu da traže da o svemu odlučuje sud, a da se bez toga sastav SIP-a neće menjati.

Kurir.rs