DODIK NAKON ZABRANE ULASKA TROJICE SRBA U BIH: Neka dođu kad na granici rade Srbi!

Dodik je ranije zapretio da će Republika Srpska preuzeti ovlašćenja od države u oblasti odbrane i bezbednosti, a glavna meta su mu bile Oružane snage BiH, ali su sada na udaru Granična policija i Obaveštajno-bezbednosna agencija (OSA) zbog činjenice da je trojici državljana Srbije označenih kao pretnje po nacionalnu bezbednost zabranjen ulazak u BiH.

Granična policija je od 12. do 25. marta zabranila ulazak Milošu Koviću, profesoru istorije na Filozofskom fakultetu u Beogradu i zagovorniku velikosrpskih ideja, Goranu Petronijeviću, beogradskom advokatu poznatom po odbrani Radovana Karadžića pred Haškim tribunalom, kao i Bratislavu Dikiću, bivšem komandantu srpske žandarmerije koji je identifikovan kao jedan od organizatora pokušaja državnog udara u Crnoj Gori 2016. godine.

OSA im je zabranila ulazak u BiH na osnovu bezbednosnih procena, a graničari su sproveli tu meru, na veliku žalost zvaničnika bosanskih Srba.

Dodik je optužio OSA-u da je postala otuđeni centar moći kojim upravlja isključivo direktor te službe Osman Mehmedagić i najavio je kako će sada od predsedavajućeg Veća ministara BiH Zorana Tegeltije zatražiti da posebnim pismom da uput graničnim policajcima srpske nacionalnosti kojim bi od njih tražilo da u svojim smenama ne poštuju uvedene zabrane i dopuste ulazak u zemlju i osobama označenim kao pretnja nacionalnoj sigurnosti.

"Kada se neko najavi da dolazi iz Srbije, mi ćemo pokušati da to bude kroz smenu u kojoj rade Srbi i tako ćemo to rešavati. Ali ako je to namera, odlično su uspeli. Mi to nismo hteli. Ako hoće, imaće igru", izjavio je Dodik.

Granična policija je odgovorila da radi isključivo po zakonu i da neće dozvoliti bilo kakve političke intervencije u svoj rad.

"Pripadnici Granične policije BiH, bez obzira na nacionalnu pripadnost, odlučni su da sprovode zakone, a ne nezakonite naredbe bilo kog političara. Radom policijskih službenika rukovodi direktor Granične policije BiH, a ne političar, čak i da je došao iz Predsedništva BiH“, rekao za Hinu Svevlad Hofman, savetnik direktora.

Koliko tačno osoba ima zabranu ulaska u BiH i ko su one je zaštićen podatak kojim raspolaže samo OSA, a zakonom je regulisano da granični policajci tek unosom ličnih podataka s putnih isprava u kompjuterski sistem dobiju informacije o eventualnim restriktivnim merama koje treba preduzeti.

Kurir.rs/Index.hr