MILORAD DODIK Centri iz Sarajeva, Podgorice i Prištine pokušavaju da destabilizuju RS i Srbiju

Srpski član Predsedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da centri iz Sarajeva, Podgorice i Prištine, pokušavaju da destabilizuju Republiku Srpsku i Srbiju, misleći da zbog sukoba u Ukrajini u tome mogu da ostvare neki uspeh."Centri iz Sarajeva, Podgorice i Prištine, procenivši da zbog sukoba u Ukrajini mogu ostvariti neki svoj uspeh, napadaju sve što bi moglo da destabilizuje Srbe i njihove dve države - Srbiju i Republiku Srpsku, ali to se neće ostvariti", kazao je Dodik novinarima u Banjaluci.

On je ocenio da je u toku "opšta hajka na srpske pozicije, bile one u Srbiji ili u Republici Srpskoj".

Podsetio je da je premijer samoproglašenog Kosova Aljbin Kurti kazao da je Republika Srpska "remetilački faktor", dodavši da, kako je kazao, svi znaju da je svetski remetilački faktor činjenica da je od Srbije, članice UN, na nelegalan način odvojeno Kosovo.

Dodik je još kazao rekao da je predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, uoči njegovog današnjeg sastanka sa Visokim predstavnikom u BiH Kristijanom Šmitom, preneo stav Republike Srpske da ne priznaje Šmita za Visokog predstavnika.

"Rekao sam mu da on nije legitiman, legalno izabran, da se on ne može tretirati kao visoki predstavnik i da u tom pogledu nijedna odluka koju on donese ne može biti relevantna, legalna, legitimna i obavezujuća za nas, te da njegove odluke nećemo objaviti u Službenom glasniku. To znači da neće biti primenjivana na prostoru Republike Srpske", kazao je Dodik.

Dodik je naveo da ga je Vučić izvestio da se na sastanku sa Šmitom suprotstavio nametanju rešenja.

"Očigledno čovek (Šmit) po svetu pokušava da pridobije legitimitet. Nije važno na kojoj se on destinaciji nalazi i sa kim se sreće. On legitimitet jedino može pribaviti u Savetu bezbednosti UN, a tamo ga ne vidimo", kazao je on.

