VARILAC IZ BIH KOJI JE POBEGAO IZ MARIJUPOLJA: Bili smo živi štit i jednima i drugima

Rodom iz Zenice, neko vreme je živeo u Ukrajini. Poslednje dane u toj zemlji proveo je u Marijupolju sa svojom porodicom. Boravio je u podrumu jedne zgrade s kćerkom i suprugom i njenim roditeljima invalidima.

Preživljavali su, kaže, od pirinča na vodi. Izlazili su u riktim prekidima granatiranja kako bi potražili nešto hrane. Nakon 38 dana uspeo je da pobegne iz Marijupolja i vrati se u rodnu Koprivnu, ali sam, bez porodice, prenosi Federalna.

Sve je srušeno ili je izgorelo

"Grada nema, potpuno je srušen. Nema više nijedne čitave zgrade, ulice. Sve je srušeno ili je izgorelo. Znali smo naći nešto čaja, malo pirinča. Našli smo nešto zrna kafe u smeću, svašta se nađe. Imali smo dovoljno čaja za godinu dana, ali nismo imali vode, što je najgore", ispričao je Delić.

"Pre sam imao 86-87 kilograma. Mislim da sada nemam više od 62 ili 63 kile. Slab sam, prekjuče sam imao temperaturu 40.8", dodao je.

"Gde god pogledaš, mrtvi ljudi"

Delić je ispričao kako je izgledao njegov poslednji dan u Marijupolju, iz kojeg je uspeo da sa porodicom pobegne u Rusiju.

"To je bio haos. Tog su dana granatirali s jedne, s druge strane. Nisi mogao otvoriti oči. I to sve iznad naših glava. To što sam video za tih 38 dana, nisam video nigde. Izađem iz stana – leži mrtav čovek. Dođem do drugog ulaza – drugi mrtav čovek. Gdje god pogledaš, mrtvi ljudi. Ne bih se mešao u politiku, ko je kriv. Bio sam živi štit i jednima i drugima, i takvih je bilo hiljade", rekao je Delić.

Uspeo je da se vrati u Koprivnu uz pomoć rodbine iz Nemačke. Oni su njemu i kćerki kupili avionske karte do Sarajeva. Njegova kći lekarka otišla je u Nemačku, a supruga je s roditeljima ostala u Rusiji.

Ne planira da se vrati u Ukrajinu

Sada radi na tome da ponovno okupi porodicu. Ne namerava da se vrati u Ukrajinu, ali neće ni da ostane u Bosni i Hercegovini.

"Nadam se da ću za mesec-dva biti sa porodicom u Nemačkoj, da će do tada kćer nabaviti potrebne dokumente", rekao je on.

Kurir.rs/Index.hr

