JELENA TRIVIĆ: Sistemska organizovana krađa, očekujem drakonske kazne

Kandidatkinja opozicije za predsednicu Republike Srpske, Jelena Trivić (PDP), izjavila je danas da se na opštim izborima 2. oktobra u tom entitetu desila "sistemska organizovana kradja izbora".

"Ovo je sistemska organizovana kradja izbora. Neko je dao nalog za to i ja očekujem drakonske kazne za one koji su to radili, jer to onda nisu političke organizacije, već su mafijaške organizacije, a zna se šta s njima treba raditi", rekla je Trivić novinarima u Banjaluci.

Ona je istakla da sve to potvrdjuje ponovno brojanje glasova za predsednika Republike Srpske, da je na stotinama biračkih mesta umanjen broj glasova koje je ona dobila, a njenom protivkandidatu Miloradu Dodiku (SNSD) je povećan broj glasova.

Trivić je ocenila da je to "dokaz da su izbori održani na nedemokratski način", dodavši da će potrajati proces utvrdjivanja rezultata izbora za predsednika RS.

Ona je pozvala tužilaštva na svim nivoima da počnu da rade svoj posao, ističući da će svi koji su činili krivično delo morati da odgovaraju, jer je, kako je navela, kradja izbora krivično delo.

Po njenim rečima, do sada su tužilaštva imala selektivan pristup i nisu privela osobe koje su javno priznale izborne prevare ili za koje postoje materijalni dokazi da su počinili izbiorne prevare.

U Sarajevu je danas nastavljeno kontrolno brojanje glasačkih listića za predsednika Republike Srpske, koje je naredila Centralna izborna komisija BiH (CIK). Broje se glasovi iz Zvornika, a prethodnih dana je završeno brojanje glasova iz Bijeljine, Banjaluke i Doboja. CIK BiH zvanično ne saopštava kakvi su rezultati ponovnog brojanja.

(Kurir.rs/Beta)