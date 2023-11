Jedna osoba je ubijena, a druga ranjena u pucnjavi koja se dogodila sinoć u naselju Bulevar na Stupu u Sarajevu. Kako saznaju tamošnji mediji, reč je o ubistvu iz zasede.

Više detalja gledaocima jutarnjeg programa Kurir TV donela je Slađana Jašarević.

- Ono što se znalo već sinoć jeste da je ubijeni Haris Oster Dal. On je državljanin Švedske, ima pasoš Švedske, poreklom verovatno nije autentični Šveđanin, jer samo ime govori. Nažalost, ova pucnjava koje nije jedina ovih dana u Sarajevu. Naime, ubijeni je, prema informacijama do kojih su mediji došli, vođa jedne narkobande u Švedskoj, već je osuđivan zbog dilovanja droge. Međutim, isplivale su informacije da je on i vođa zloglasnog narkoklana Fokstrot, i da je došlo do nekih sukoba u okviru tog narkoklana zbog kojeg je već 12 ljudi ubijeno - rekla je Jašarević.

foto: Kurir TV

- Ubijeni je, očigledno, sa još jednim prijateljem ili saradnikom koji je ranjen u pucnjavi, utočište našao u Sarajevu. Ono što je zabrinjavajuće jeste da je putovanje se sinoć desilo u nekim poslepodnevnim časovima, znači oko pola pet posle podne, kada je na ulici puno ljudi - dodala je sagovornica Kurira.

Otkrila je i povezanost političara sa kriminalnim miljeom u Bosni i Hercegovini.

03:40 U NARKO BIZNIS UKLJUČENI POLITIČARI, POLICAJCI I SUDIJE Jašarević: Zataškavaju se dokazi da na POLA DRŽAVE NE BI OTIŠLO U ZATVOR

- Problem je zbog istraga čuvene Skaj aplikacije, odnosno prikrivanja podataka do kojih se došlo u tim istragama. Nažalost, istrage su pokazale da su u šverc narkotika preko ovog regiona i u ovom regionu uključeni najviši politički, policijski ali i pravosudni dužnosnici Bosne i Hercegovine. E sad, kako se zataškavaju ti dokazi da nam ne bi pola države otišlo u zatvor, tako je verovatno i promakla informacija da je ubijeni već bio osuđivan za drogu i slično, jer se postavlja pitanje kako je on mogao ući u Bosnu i Hercegovinu ako ima kriminalni dosije - rekla je Jašarević.

Kurir.rs

