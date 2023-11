"UDALE BI SE, ALI SVE BI PRODALE ZA ŽIVOT U GRADU" Giga je usamljen i nema sreće u ljubavi: Traži ženu koja neće pobeći sa sela

Dragomir Giga Lipovac (54) domaćin iz bajkovitog sela Majdan kod Šekovića godinama bezuspešno traži ženu.

Neće žene, kaže Giga, da budu na selu, nego bi udale i celo domaćinstvo i zemlju prodale za život na gradskom asfaltu.

Selo Majden je skoro izolovano od civilizacije. Put je skoro neprohodan, Giga priča i da su i mostovi loši. Domaćinu društvo pravi pas, veseli nastrljivi ljubimac koji se stalno vrzma oko njegovih nogu.

- Ovde sam se vratio 1996. godine, posle potpisivanja Dejtonskog sporazuma s majkom - priča Giga i pokazuje kuću u kojoj je rođen.

- Tu se rodilo nas osmoro. Ja sam ostao da živim ovde, braća su otišla u svet – priča Giga za televiziju “Tatabrada”.

Giga kaže da je nekada selo bilo živo, sa školom koja je imala i više od 100 đaka i dvije prodavnice. Sada je opustelo. Svega nakoliko stanovnika, uglavnom starih.

foto: YouTube/ tatabrada.tv

Giga je usamljen. Sreće u ljubavi nema. Imao je kaže nekoliko veza, ali nisu se održale, jer nežniji pol danas ne želi da živi u selu, a on ne želi u grad.

Giga kaže da je pre nesrećnog rata koji je zahvatio bivšu Jugu radio u Hrvatskoj kao konobar i tamo je imao partnerku. Ali desilo se to veliko zlo, a i majka mu je oslepela i morao je da se vrati u zavičaj da brine o njoj.

Giga je sredio domaćinstvo, ima urednu kuću, drva za zimu, dve štale, 10 koza i 10 ovaca. Ovaj vredni čovek kaže da je 20 godina na birou za zapošljavanje, po struci je konobar kuvar, ima položeno za vozača kamiona.

foto: YouTube/ tatabrada.tv

- Ovde posla nema, a brat me zove da idem u Hrvatsku, a meni se ne ide. Stigle me godine, ko će mene tamo zaposliti – priča Giga i kaže da se opredelio da proširi stado i živi od rada na selu.

- Imam 50 dunuma njiva – dodaje Giga i pokazuje da ima i plastenik i uzgaja povrće.

Giga bi bio presrećan kada bi imao životnu saputnicu s kojom bi sve ovo mogao da dijeli i da zajedno podižu domaćinstvo. Bile su kaže Giga do sada dve žene u njegovom domaćinstvu, ali brzo su se predomislile.

– Budu po dva meseca pa odu. Neće da budu ovde. Kaže mi jedna, prodaj sve, pa idemo u grad. A ja neću u grad, u Šehovićima nema posla za mene – kaže Giga.

Giga je vredan i zdrav i preživljava od uzgoja ovaca, koza i povrća.

Ovaj vredni čovek kaže da ako je neko voljan da mu sada da 20 ovaca, on bi njemu sve to vratio, i to za godinu dana.

– Jagnje sam prodao za 300 maraka, ovna sam za 600 maraka, tako da bih onome ko bi mi poklonio ovce, sigurno vratio novac, a svake godine od mene bi imao na poklon jedno janje – rekao je Giga.

Giga sa širokim osmehom na licu i velikim optimizmom kaže da mu treba samo žena, onda bi sve uspo. Sve bi mu bilo milije i lakše, a imaju od čega da žive. Ona bi mu bila još veći podstrek sa razvije biznis s ovcama.

