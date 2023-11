OGLASILA SE FATIMA KOJOJ JE SUPRUG ELMEDIN DOVEO DRUGU ŽENU U KUĆU: Ne pokušavajte da nas rastavite jer će BITI BELAJA (VIDEO)

Elmedin Karić iz Gornje Višnice dospeo je u centar pažnje javnosti nakon snimka na kojem je obelodanio da živi sa dve žene, a sada se oglasila njegova prva supruga Fatima.

Svojoj prvoj supruzi Fatimi, koja mu je rodila tri sina, podsetimo, Elmedin je pre dve godine doveo u kuću Ukrajinku Janu. Fatima je prihvatila da živi sa svojim suprugom i njegovom drugom ženom, a sa svojima ne kontaktira.

Fatimin otac Sedžad je otvorio dušu i svojoj ćerki poručio da je dovoljno samo da kaže da želi da ode iz takve zajednice i da će se on pojaviti pred njenim vratima za pola sata:

- To je van pameti! Šta da vam kažem drugo... Nama niko nije ništa rekao o tome već smo to videli na Jutjubu. Nama je govorila da je u Hrvatskoj i da radi - rekao je Sedžad za portal Senzacija.

Oglasila se potom i Fatima preko TikToka koja je najpre optužila roditelje za zanemarivanje i zlostavljanje. Navela je i da ima ožiljke koji su nastali kad ju je majka pekla peglom.

- Evo ovako da se oglasim pošto nisam stigla ranije. Pod 1 ne pada mi na pamet da se vratim kod vas i da budem rob tebi i tvojoj mladoj kao što ti je Ema trenutno. Pustite me na miru. Ja sam sama izabrala. Ja sama želim da živim ovako. Ja volim i Elmeta i Janu i decu svoju - poručila je Fatima ocu Sedžadu.

Fatima je naglasila da se nikada neće vratiti roditeljima.

- Ako me rastavite od njega biće belaja. Izgubićete i mene za sva vremena. Ne želim ništa da imam sa vama. Ti si kako davno pokazala kakva si mati. To mogu da potvrde i komšije. Bila sam vam rob. Ovde je meni fino. Ja njega volim. Pustite me na miru i nemojte me više prozivati - navela je Fatima.

Elmedin je inače bio prijavljen Centru za socijalni rad zbog dve supruge.

Kasnije je rekao da je svestan da je poligamija zakonom zabranjena u BiH i otkrio da je zbog toga sa Fatimom venčan opštinski, a s Ukrajinkom Janom šerijatski.

Neobična ljubavna priča, podsetimo, danima privlači pažnju zajednice i izaziva različite komentare.

Elmedinova prva supruga Fatima (28) majka je trojice njihovih sinova i zajedno su prošli kroz mnoge uspone i padove tokom 10 godina braka. No, pre dve godine, Elmedin je doveo i drugu ženu. Upoznao je Janu (44) iz Ukrajine dok je boravio na privremenom radu u Minhenu. Između njih se rodila ne samo ljubav već i želja da žive zajedno.

(Kurir.rs)