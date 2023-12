VEHABIJA IZ BiH IMA 350.000 PRATILACA, A POZIVA MUŠKARCE DA BIJU ŽENE: Objašnjava kako da ih udaraju da ne ostaju masnice! VIDEO

Muslimanskog učenjaka iz Bosne i Hercegovine Elvedina Pezića prati stotine hiljada osoba na raznim platformama. On odgovara na pitanja muslimana i drugih građana iz republika bivše Jugoslavije. Prenosi im ortodoksno muslimansko i šerijatsko verovanje koje ljude vraća u srednji vek, piše Slobodna Dalmacija.

Pezić je jedan od vođa vehabijske zajednice u BiH, a na svojoj internet stranici navodi da se verski školovao u UAE, Jordanu i Saudijskoj Arabiji, odakle se vratio u BiH kako bi širio radikalnu vehabijsku verziju islama.

Pritom obilato koristi društvene mreže, na kojima daje savete muslimanima iz BiH i drugih republika bivše Jugoslavije na temu "kako živeti ispravno u islamu", na bazi šerijatskog prava. Između ostalog, muškarce podučava na koji način treba tući žene, a da im na telu ne ostaju masnice:

- Neispravno je da čovek udari ženu, a nije učinio ono što mu je Kuran naložio. Ako imaš problem sa ženom, najprije savetuješ, savetuješ, savetuješ... I vidiš da ne ide? Nakon toga je kuranska metoda da se odvojiš od nje u postelji. Okreneš joj leđa i uskratiš joj intimu. A što ako je i dalje nepokorna? I dalje vređa, psuje... Tek tada dolazi treća vaspitna metoda. Neispravno je preskočiti prve dve metode i odmah udarac - kaže Pezić.

Potom prelazi na praktičnu stranu podučavanja i u videu pokazuje kakav bi to udarac tehnički trebalo da bude, a da se ne vide masnice:

- Kad dođe udarac, onda je to vaspitni udarac, ne iskazivanje srdžbe. To je udarac koji ne ostavlja trag. To je udarac koji ne ostavlja masnice. Udarac koji izbegava lice. Taj udarac pokazuje ženi i kaže: "Vidi dokle si došla kad ne možemo da rešimo problem niti razgovorom niti uskraćivanjem intime. Dovodiš me do toga da moram pribegavati metodi udarca" - zaključuje Pezić.

Sviranje violine? Zabranjeno

Ovaj vehabijski "guru" u svojim video prilozima odgovara na najrazličitija pitanja vezana za svakodnevni život: od odlaska u teretanu, preko čupanja obrva do nošenja telefona u WC.

Tako kaže da je čupanje obrva "strogo zabranjeno u islamu" i ženama i muškarcima – pa će oni koji ipak čupaju obrve "biti prokleti prema hadisima Alahovog Poslanika" – dok nošenje mobilnog u WC "nije sporno ako telefon ima instaliranu aplikaciju Kurana", pri čemu se mora poštovati uslov "da aplikacija nije otvorena i vidljiva prilikom ulaska u WC".

A što se tiče odlaska u teretanu, islam "ne zabranjuje da čovek diže tegove i jača svoje telo", ali Pezić savetuje da se ne ide u teretane ako su tamo "žene koje su nepropisno obučene" i ako "svira muzika". I videoigrice su načelno dozvoljene "ako u njima nema ništa zabranjeno", odnosno "ako nema psovanja vere, muzike...".

I inače je muzika visoko na Pezićevoj listi zabranjenih stvari, o čemu svedoči njegov odgovor na pitanje smeju li se deca voditi na časove violine:

- Violina se u islamu smatra muzičkim instrumentom, a svi muzički instrumenti u islamu su zabranjeni. Muzika je u islamu zabranjena jer ona nastaje korišćenjem muzičkih instrumenata. Samim tim zabranjeno je bilo kakvo promovisanje tih instrumenata kao i odlazak na časove i zabranjeno je upisivati decu na "časove violine" - navodi Pezić.

Parfem može, ali samo u kući

Svakako, muzika je zabranjena i na venčanjima, gde verniku prete i druge paklene opasnosti, od alkohola do sedenja žena i muškaraca za istim stolom. Stoga efendija Pezić tumači da "vernik i vernica neće i ne treba da prisustvuju svadbi na kojoj se servira alkohol, svira muzika, muškarci i žene sede zajedno".

A kad smo kod venčanja, Pezić zagovara da bi svi trebalo da imaju šerijatsko venčanje koje se mora odvijati uz "saglasnost i pristanak staratelja devojke". Vehabija hoće da kaže da žena nije sposobna sama da odluči hoće li se udati za nekoga ili neće.

Ovaj "muslimanski učenik" petlja se i u rodbinske odnose, pa ljudima savjetuje da ne odlaze kod rođaka koji piju alkohol ili slušaju muziku:

- Čuvanje rodbinskih veza ne znači da mi moramo tu rodbinu svaki put i posetiti. Čuvanje rodbinskih veza je i poziv telefonski, i poruka i tako dalje. Pa onda kod takve rodbine ne moramo otić‘, možemo nazvat‘ tog rođaka svako tri, četiri, pet, sedam dana i pitat‘ đe si, selam alejkum, kako si... - tumači vehabija.

Zanimljiv je i Pezićev odgovor na pitanje zašto je u islamu muškarcima dozvoljeno korišćenje parfema, a ženama nije:

- Nije tačno - veli on, i dodaje: - Dozvoljeno je i ženama da koriste miris, ali samo kada borave u kući. Znači, islam je dozvolio ženi da koristi miris, samo je problem ako žena koristi miris kada izlazi iz kuće. Islam je to zabranio.

A jedan od najkraćih odgovora Pezić daje na temu poligamije. Na pitanje zašto je u islamu muškarcu dozvoljeno da u isto vreme oženi četiri žene, vehabijski vođa kaže: - Dozvoljeno je zato što mu je to dozvolio njegov gospodar Uzvišeni Alah.

Poruka Islamske zajednice BiH

Upravo je "žensko pitanje" izazvalo najviše kontroverzi u Pezićevom propovedništvu, odnosno njegova tvrdnja iz juna 2021. godine – koju otada često ponavlja u raznim varijacijama – da je najveći porodični problem "ženina nezavisnost od muža":

"Zapadno društvo moralno se srušilo onog momenta kada su ženu izveli iz kuće i onda kada je žena postala sve osim majka!!!" - tako glasi njegov post na Fejsbuku koji je izazvao gnev ženskih udruženja i velikog dela BiH javnosti.

Nakon te objave morala je da reaguje čak i Islamska zajednica BiH, koja se tog juna 2021. ogradila od Pezićevih izjava, poručivši da smo u poslednje vreme svedoci brojnih objava i statusa na društvenim mrežama putem kojih "islamski influenseri nude svoje površno, uskogrudno i opskurno tumačenje pravila, principa i pojava".

- Jedan od takvih Fejsbuk statusa koji se odnosi na položaj žene u društvu izazvao je polemiku na društvenim mrežama i bio povod za brojne reakcije (...). S tim u vezi Odeljenje za brak, porodicu i pitanja žena Uprave za verske poslove Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini smatrao je potrebnim da reaguje na ove izjave jer su one u suprotnosti s učenjem osnovnih izvora islama, Kuranom i Sunetom, odnosno pravima i obavezama muslimanki da se obrazuju, usavršavaju u različitim naukama i na taj način doprinesu boljitku porodice i zajednice - stoji u saopštenju IZ BiH.

Ali, otada je prošlo dve godine, a Pezićevo virtualno sledbeništvo i dalje raste: na Fejsbuku ga prati oko 350.000 ljudi.

Kurir.rs/Slobodna Dalmacija