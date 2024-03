IZGUBIO KONTROLU NAD AUTOM - UDARIO U LEVU BANKINU, PA U DESNU! Horor na putu u Nemačkoj, poginuo državljanin BiH

Na delu puta A8 kod grada Iršenberga u Nemačkoj sinoć je došlo do teškog udesa u kojem je fatalne povrede zadobio 77-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine koji je tokom noći preminuo u bolnici.

Kako prenose nemački mediji, on je sinoć oko 21.30 izgubio kontrolu nad vozilom: prvo je udario u levu bankinu, a silina udarca ga je odbila zatim u desnu bankinu, gde se automobil zaustavio.

Vozač koji je išao iza njega svedočio je svemu i odmah nazvao hitnu službu.

Vatrogasci su uspeli da ga izvuku iz vozila i on nije davao znakove života. Kako prenose mediji, on je navodno reanimiran, ali used teških povreda, preminuo je noćas u bolnici u Rozenhajmu.

(Kurir.rs/Nezavisne novine/Preneo: Đ. M.)