DODIK UOČI ORBANOVE VAŽNE POSETE REPUBLICI SRPSKOJ: "Dolazi nam veliki i pravi prijatelj!"

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da je mađarski premijer Viktor Orban veliki i pravi prijatelj Republike Srpske.

Dodik je podsetio da Orban dolazi u Srpsku u četvrtak i da je ovo druga poseta mađarskog premijera Republici Srpskoj za godinu dana.

- Mi imamo veoma konkretne projekte i imamo konkretne razgovore o tome kako sarađujemo i poštujemo liderstvo koje je Orban pokazao. On je jedan od najsnažnijih evropskih lidera sada u okviru Evropske unije i to se pokazuje na mnogim mestima i to je nama čast - rekao je Dodik.

On je istakao da je Orban pokazao da može u veoma kompleksnim odnosima da vodi Mađarsku kao zemlju članicu Evropske unije i NATO, da izbegne sukob za svoj narod i da se usmeri ka razvoju.

Dodik je rekao da će Orbanova poseta Banjaluci biti prilika za analizu svega što je od sada urađeno.

- Mi smo već ranije dogovorili da ćemo svakih šest meseci razgovarati o tome šta je urađeno. Program u poljoprivredi se pokazao kao veoma uspešan. Sada nas čeka lakrdija u kojoj Nemci zabranjuju projekte, oni još nisu otkazali nijedan projekat, a najavljivali su to prošle godine. Nemačke kompanije su ostale u ugovoru, toliko koliko poštuju saveznu Vladu - rekao je Dodik.

Kurir.rs/RTRS.tv