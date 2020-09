PROVOKATOR IZ PLJEVALJA JOŠ NEPOZNAT: Obe strane sigurne da policija još ne radisvoj posao! (VIDEO)

U koaliciji "Za budućnost Crne Gore" rečeno je danas Tajugu da su počinioci i dalje nepoznati zato što policija ništa ne preduzima uprkos tome što postoje snimci a policija, tvrde, neće da ih uzme u obzir, što po njihovom mišljenju ukazuje da je reč o provokacijama i da državna bezbednost stoji iza tih napada.

Imam Islamske zajednice u Pljevljima Samir Kadribašić u izjavi za Tanjug navodi da je bilo incidenata i zastrašivanja, ali da je reč o pojedinačnim slučajevima ili manjim grupama i da se to se ne može povezati sa ni sa jednom plitičkom opcijom ali ubeđen je da se radi o provokaciji i pokušaju zastrašivanja i stvaranja panike među narodom, ali da ne želi da prejudicira, dok istražni organi ne otkriju počinioca.

Potpredsednik Nove srpske demokratije u Pljevljima Dario Vraneš, rekao je da incidenti nemaju nacionalni i verski karakter i podseća da su organizovali noćas straže ispred džamije i prostorija Islamske zajednice kako bi ih sačuvali od novih provokacija sadašnje vlasti na čelu sa DPS-om.

Vraneš ističe da incidenti poslednji, sramni trzaji sadašnjeg režima i da svi u Pljevljima znaju da te sramne poruke ne dolaze ni od jednog čestitog Pljevljaka niti političke stranke već da su isključivo delo struktura vlasti.

"Naši građani sami se javljaju policiji i prijavljuju ko piše te sramne poruke, međutim, policija apsolutno ništa ne radi. Poslednji put u 00.10 minuta dobijene su dve prijave naših građana koji su videli čoveka koji je to pisao. Inače, to je krimogena ličnost i povratnik u vršenju krivičnih dela, čovek koji je kupovao lične karte za izbore. On je to pisao i ljudi su rekli policiji ime i prezime i policija se nije udostojila od te osobe da uzme izjavu", naveo je Vraneš.

On tvrdi da je reč o čoveku koji je poruku o Srebrenici ("Poletjela crna ptica Pljevlja biće Srebrenica) napisao u mestu Odžak naočigled policije koja nije reagovala.

On optužuje Veselina Veljovića direktora crnogorske policije i MUP-a CG, kao kreatore ovih događaja.

"Mi smo imali 30 litija veličanstvenih na kojima je bilo na desetine hiljada ljudi i to punih devet meseci nijedan, ni najmanji, incident se nije dogodio, sve je prošlo u miru. Stvarna slika bošnjačkog i pravoslavnog naroda je trenutno idealna", ističe on.

Primećuje da je čitav grad pokriven sa oko 20 kamera i da snimci postoje, a koje poseduje omladina koalicije "Za budućnost Crne Gore"da se ljudi koji imaju te snimke sa privatnih kamera na lokalima plaše za svoju bezbednos. te da je simptomatično da su baš to veče kada su se dogodili incidenti, bile ugašene kamere na nekim objekatima.

Vraneš dodaje da bi policija trebalo da izađe imenom i prezimenom da kaže ko je odgovoran za svaki incident i da će se onda sve videti, a da je važno i da se otkrij e i ko su nalogodavci.

Imam Samir Kadribašić navodi za Tanjugu da su u postizbornoj euforiji oštećene prostorije Islamske zajednice u tom mestu, pošto je tokom slavlja bilo pojedinačnih slučajeva provociranja i zastrašivanje naroda po ulicama bošnjačke mahale, kao i da je to lično video.

Dodaje da je bilo slomljeno staklo na vratima prostorija Islamske zajednice uz poruke da bi Bošnjacima mogla da se dogodi Srebrenica, ali i zaključuje da je reč o kako kaže pojedinačnim slučajevima ili manjim grupama i to se ne može povezati sa ni sa jednom plitičkom opcijom bilo opozicijom ili pozicijom.

Apelovao je na medije i građane da ostave to policiji i tužilaštvu da rasvetli, kao i da oni koji su to učinili svakako da ne misle dobro ni sebi ni građanima Pljevalja niti Crne Gore.

Zahvalio je komšijama iz opozicije koji su organizovali čuvanje džamije i dodao da su to sve njihovi poznanici iz čaršije, ali i da bi to trebalo prepustiti drzavnim organima i policiji, kao i da bi najbolja zaštita bila kada bi se svi okrenuli ka budućnosti.

Kadribašić dodaje da se lično ne oseća ugroženo niti uplašeno, ali da se njegovi sunarodnici plaše i da ne zna šta da im kaže, kao ni svojoj porodici, po tom pitanju.

Upitan da li neko možda namešta te provokacije, on je odgovorio: "Sigurno je da neko namešta i da se radi o provokaciji i pokušaju zastrašivanja i stvaranja panike među narodom. Ko god to radi apelujem da se ne prejudicira, dok istražni organi ne otkriju počinioca. Postoje neke indicije, ne želim da utičem na njihov radi - videćemo".

Ako se radi o slavljeničkoj strani, razmislićemo kakav ćemo kurs prema toj budućoj vlasti zauzeti, poručio je imam.

Kaže da se video sa nekim predstavnicima stranaka i da je svima preneo da pokušaju svojim autoritetom da utiču se situacija smiri, kao i da je Islamska zajednica zauzela kurs da ne komunicira ni sa jednom političkom strankom sve dok se taj slučaj ne reši i ne spuste tenzije.

Bošnjaka odnosno Muslimana u Pljevljima ima oko 15 procenata od ukupno 36.000 stanovnika.

