PADA CRNOGORSKA VLADA: Demokratski front smenjuje Krivokapića zbog podlog udara na Srbe!?

Crnogorski premijer Zdravko Krivokapić smenom ministra pravde, ljudskih i manjinskih prava Vladimira Leposavića zbog izjave o Srebrenici bukvalno je doveo u pitanje opstanak vlade! To u razgovoru za Kurir kažu lideri Demokratskog fronta (DF) i poručuju da traže rešenje za duboku političku krizu u koju ih je premijer gurnuo.

Naime, Krivokapić je prekjuče pokrenuo postupak smene Leposavića, kom je zamerio izjavu o Srebrenici, odnosno to što je rekao "da će priznati da se tamo dogodio zločin genocida kada to bude nedvosmisleno utvrđeno". Kritikovao je i Haški tribunal, rekavši da je taj sud izgubio legitimitet.

foto: Youtube prtscr / Vijesti

Lider DF Andrija Mandić za Kurir kaže da je Krivokapić napravio veliku grešku pokretanjem procedure za razrešenje Leposavića.

- On je na taj način izazvao dosad najveću krizu izvršne vlasti u Crnoj Gori, a kakve će sve to posledice imati po ukupnu sudbinu vlade, to je teško sada zaključiti. Inicirao sam sastanak lidera stranaka parlamentarne većine, na kome smo postigli dogovor da tražimo rešenje za političku krizu u Crnoj Gori, kao i kako da pronađemo puteve mnogo bolje i uspešnije za demontiranje duboke države Mila Đukanovića, koja i dalje kontroliše sve vitalne državne funkcije u zemlji. Dakle, rešenje će se tražiti u okviru parlamentarne većine, a kriza koju je izazvao Krivokapić na temu navodnog genocida koji su počinile srpske snage u Srebrenici izazvala je ogromno razočaranje građana, i to onih koji su glasali za sadašnju vlast, tako da je na hiljade njih spontano izašlo na ulice šaljući jasnu poruku da ne prihvataju nastavak antisrpske politike koju je pre Krivokapića u kontinuitetu vodio Milo - poručio je Mandić.

Matija Bećković za Kurir je samo kratko poručio da Krivokapićeva odluka ne mora biti sprovedena.

- Ne znači da će to i biti što je najavio - rekao je Bećković.

Potpredsednik SNS Milenko Jovanov ocenio je za Kurir da je ponižavajuće što se crnogorski premijer, koji je na tu poziciju došao na talasu narodne borbe za vraćanje časti i dostojanstva Crne Gore, pretvorio u pukog činovnika stranih ambasada koji bespogovorno sprovodi njihove naloge.

- Njegova politička pozicija je sve bliža Milu Đukanoviću, a sve dalja od naroda koji ga je izabrao - rekao je Jovanov.

Aleksandar Vučić Slave "Oluju", slušaju NATO... Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, komentarišući odluku Krivokapića za smenu ministra Leposavića, rekao je da se Srbija ne meša u unutrašnje odnose Crne Gore: - Ne mešamo se u njihove unutrašnje odnose. Nastavićemo da pomažemo svom narodu u Crnoj Gori. Mislim da svi građani Srbije treba da znaju da smo mi prilično naučili da iz Crne Gore odlaze na proslave "Oluje" i da svaki put moraju da dobro čuju i pažljivo slušaju ono što govore predstavnici NATO, Stejt departmenta i Brisela, a malo ređe ili ne moraju da čuju Beograd. Naša je obaveza da pokazujemo i poštovanje za tuđe žrtve, ali da poštujemo i svoje nacionalne interese.

Vladimir Pavićević Treba da podnese ostavku Vladimir Pavićević, direktor Društva za istraživanje politike i političke teorije, ocenio je da je Krivokapić ostao bez ikakvog autoriteta i političke snage. foto: Privatna Arhiva - Zato treba da podnese ostavku. Poslanici treba da izaberu Dritana za predsednika vlade. Politički autoriteti iz DF treba da uđu u vladu. Što bi rekao Krivokapić, to bi bila mera kompromisa u ovim okolnostima - napisao je on na svim Tviter nalogu.

Činjenice Svi sporni potezi Krivokapića - Stao iza odluke Đukanovića da protera srpskog ambasadora Božovića - Božovićeve izjave o podgoričkoj skupštini 1918. i ujedinjenju sa Srbijom okarakterisao je kao vređanje suvereniteta Crne Gore - Čestitao Dan Republike Srpske, pa se pravdao zbog toga - Čestitao dan nezavisnosti lažne države Kosovo, što je javnosti otkrio vicepremijer Dritan Abazović - Odbio da podrži listu "Za budućnost Nikšića" na nedavnim izborima u tom gradu

Kurir.rs/Ivana Žigić; Foto/Source:BETA/Bojana Cupic