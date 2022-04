VELJOVIĆ OSLOBOĐEN OPTUŽBI ZA NAPAD NA SLUŽBENO LICE: Nije gurao policajca tokom ustoličenja mitropolita Joanikija

Veljović je osumnjičen da je 5. septembra na Cetinju počinio krivično delo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti, tokom tih protesta. Optužen je na osnovu snimka na kome se, navodno, vidi kako ramenom gura policajca ispred sebe, pokušavajući da probije kordon.

Veljović je nakon presude rekao da je današnje suđenje kontinuitet prethodnih ali i svih njegovih izjava, koje su upućivale na to da su saopštavali istinu i činjenice i da se u ovom procesu radilo o pokušaju kompromitaciji i smišljenoj konstrukciji i podvali", preneo je RTCG.

On je danas, kako navode Vijesti, rekao da tužiteljka nije uvažavala istinu i činjenice od samog početka.

"Podlegla je uticajima drugih centara koji su na ovaj predmet mogli uticati. Uz žaljenje jer je pokazala i nestručnost i nesposobnost da proceni ono što su realno činjenice u odnosu na ono što je mogućnost koja je od početka negdje bila prisutna i na taj način svakako to doprinosi kompromitaciji same tužilačke organizacije u odnosu na to da smo ovaj predmet mogli završiti mnogo ranije", rekao je Veljović.

On je odbio dalje da komentariše presudu dok ne postane pravosnažna.

