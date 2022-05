MILA ĆE SRUŠITI NEKO IZNUTRA? Stručnjaci: Prekida se zavet ćutanja u DPS! Abazović narodu ne može da da hleba, ALI MOŽE PRAVDU

Smena Lazovića trebalo je da bude na dnevnom redu sednice Odbora za bezbednost i odbranu Crne Gore.

Naime, u zvaničnoj najavi crnogorskog parlamenta navodi se da je na dnevnom redu Odbora kontrolno saslušanje predsednika vlade, ministra unutrašnjih poslova, direktora uprave policije, glavnog specijalnog tužioca, v.d. direktora Agencije za nacionalnu bezbednost (ANB) i šefa Specijalnog policijskog odeljenja u vezi s navodima Evropola o službenicima uprave policije Petru Lazoviću i Ljubu Miloviću.

Ovom temom bavili su se i sagovornici jutarnjeg programa Kurir TV Redakcija.

Srđan Graovac iz Centra za društvenu stabilnost, smatra da je Abazovićev plan da demontira koruptivni režim Mila Đukanovića tako što će razbiti zavet ćutanja u DPS.

foto: Kurir televzija

- Ne smemo potceniti ni Đukanovića ni Abazovića. Đukanović je neko ko je jako dugo na vlasti i poznaje sistem, zapravo on ga je i napravio. Dok je Abazović neko ko pokušava da preuzme njegove pozicije. Kada je formirana ova vlada, bilo je jasno da se Abazović neće boriti za školstvo i zdravstvo u vreme kada imate rat u Ukrajini i kada je ekonomija u rasulu. Jedino što mu je bilo bitno jeste turizam, što je i zadržao. Ali gde može postići najviše poena? To je borba protiv kriminala i korupcije. Ako nemate narodu da ponudite hleba, onda mu ponudite pravdu. Osim toga svoju popularnost može da gradi tako što će demontirati taj koruptivni režim Mila Đukanovića. On će tako i razbiti njegovu političku grupaciju. Ono što DPS još čvrsto drži na okupu je da nema ozbiljne borbe protiv kriminala. Onog trenutka kada se počne sa tom borbom, počeće i da se razbija taj zavet ćutanja u DPS. Zato je Abazoviću u vitalnom interesu da se obračuna sa Milom Đukanovićem - rekao je Graovac.

foto: Kurir televzija

Prof. dr Stevica Deđanski, direktor Centra za razvoj međunarodne saradnje, nadovezao se na izjavu Graovca i dodao da će nakon razbijanja zaveta ćutanja u DPS on sam podeliti i da će deo njih stati uz Abazovića.

- On će tada preuzeti taj deo ljudi koji se osećao ugroženim kada počne da pada sistem. Oni se osećaju ugroženi jer znaju u čemu su učestvovali 30 godina. Sada kada krenu da se dele, deo ljudi će biti zaštićen od Abazovića. To je način da se rasturi DPS - istakao je Deđanski.

Direktor Centra za razvoj međunarodne saradnje osvrnuo se i na samog Mila za koga ističe da je napravio veliku grešku kada je napao SPC jer ga je koštala čitave karijere.

- Đukanović je osoba koja bi sve uradila da ostane na vlasti. Što smo i mogli da vidimo proteklih godina jer je bio usprešan u tome. Mada on je napravio jednu veliku grešku kada je udario na Srpsku pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori. Čak ni najekstremniji Crnogorci to ne rade. Valjda se osilio posle toliko vremena i napravio grešku u koracima, iz koje nema povratka. Kada nekog narod otera, to je to - naveo je Deđanski.

Kurir.rs

