MITROPOLIT JOANIKE: Vratiti kapelu na Lovćen! URA: Joanikije ne dopinosi suživotu međuverskom skladu

Mitropolit Crnogorsko-primorski Srpske pravoslavne crkve Joanikije izjavio je danas u Podgorici da su "dužni" da se vrati kapela na Lovćenu, na šta je vladajuća URA premijera Dritana Abazovića reagovala navodeći da njegove poruke "ne doprinose suživotu i međuverskom skladu".

"Mi smo dužni da obnovimo Njegošev amanet, da podignemo crkvu na Lovćenu i da vratimo njegove svete i namučene kosti u kapelu na Lovćenu. To će biti kada dođe do sveopšteg pokajanja i preumljenja", kazao je mitropolit Joanikije u Hramu Hristovog vaskrsenja u Podgorici, u kom je organizovan okrugli sto na temu "Pedeset godina o razaranja Njegoševe kapele na Lovćenu".

Pitanje kapele duboko deli crnogorsku javnost.

Кada dođe, kako je rekao Joanikije, do svenarodnog pokajanja i izmirenja "tada će svi uzeti po jedan kamen na svoja ramena da iznesemo na Lovćen i od tog kamena u ime naše sloge i u ime obnove Njegoševog amaneta sazidaće se obnovljena Lovćenska kapela i izvršićemo Njegošev amanet." "Mi taj greh treba da speremo sa svojih savesti, a to ćemo učiniti kada dođe do dubljeg samosaznanja i pokajanja i kada napravimo otklon od zle komunističke misli i od kulta ličnosti Josipa Broza i kad se očistimo od ustašluka, koji je zahvatio donekle Crnu Goru", rekao je Joanikije.

Građanski pokret URA saopštio je da poruke mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikija sa tribine u Podgorici "ne doprinose suživotu i međuverskom skladu".

U saopštenju pokreta URA navodi se i da bi Joanikije kao crkveni velikodostojnik "trebalo da vodi računa i brine o veri i zajednici na osnovama koje stoje u osnovi religije koju predstavlja".

"Nazadne ideologije koje pominje Joanikije nisu i neće biti budućnost Crne Gore uprkos neskrivenim namerama pojedinaca da ako ništa, ono barem diskursom, podsećaju da su one i dalje prisutne. Crna Gora ih je davno pobedila i uvek će nanovo", navodi se u saopštenju GP URA.

Dodaju da bi svi društveni subjekti koji imaju veliki značaj u javnom mnjenju morali brižljivije i odmerenije vagati svoje reči "dok su netrpeljivost i upoređivanje sa nazadnim ideologijama i savremenog trenutka neprihvatljivi, posebno kada dolaze od crkvenog velikodostojnika kakav je Joanikije".

Kurir.rs/Beta