REŠENA MISTERIJA 4 MINUTA RAZLIKE U POZIVIMA: CG policija opisala šta se dešavalo tokom prijave masakra na Cetinju

Službenici Odeljenja za telekomunikacione i elektronske tehnologije utvrdili su da uređaj registrafon koji se nalazi u Odeljenju bezbednosti Cetinje ima satelitsko odstupanje od +4 minuta i 35 sekundi.

Utvrđeno je da je prvi poziv na registrafonu evidentiran u 15.27 i 24 sekunde, a koji je trajao 34 sekunde, što odgovara tačnom vremenu od 15.22 i 49 sekundi, navodi se u saopštenju UP.

Masakr na Cetinju foto: AP/Risto Božović, Privatna Arhiva

To su saopštili iz Uprave policije povodom navoda građanina da je prvi poziv uputio policiji u 15.22 časova, prenose crnogorske Vijesti.

-Obaveštavamo javnost da je Uprava policije, radi utvrđivanja tačnog činjeničnog stanja, a shodno i ranijoj najavi, preko Odeljenja za telekomunikacione i elektronske tehnologije izvršila detaljne provere poziva i registrofona, navodi se u saopštenju.

Iz UP su istakli da nijednom nisu saopštili da su navodi građanina netačni, "već da će se izvršiti dodatne provere poziva i usklađenost registratora vremena na registrofonu i uređaja sa kojih su građani pozivali, kao i dalje provere listinga, uz napomenu da je svaki razgovor snimljen i da su njeni službenici odmah upućeni na teren''.

Masakr na Cetinju foto: EPA/Boris Pejović, Privatna Arhiva

Kako su naveli, utvrđeno je odstupanje od četiri minuta i 35 sekundi, te da je prvi poziv na registrafonu evidentiran u 15:27 i 24 sekunde, a koji je trajao 34 sekunde, što odgovara tačnom vremenu od 15:22 i 49 sekundi.

-Drugi poziv je upućen sa drugog broja i evidentiran je u 15:28 i 35 sekundi, što odgovara tačnom vremenu od 15:24, a trajao je 18 sekundi. Treći poziv je uputio isti građanin koji je uputio prvi poziv, a koji je na registrofonu evidentiran u 15:30 i 27 sekundi, što odgovara tačnom vremenu od 15:25 i 52 sekunde i trajao je 21 sekundu, ističu u saopštenju.

Dodaju da je nakon prijema poziva, službenik u dežurnoj službi preko veze obavestio kolege i dao im podatke o prijavljenom događaju.

Masakr na Cetinju foto: AP/Risto Božović

-Kako je tada uslijedio još jedan poziv, službenik je ručno zabilježio vreme od 15.30, a koje je zavedeno u policijskim evidencijama i spisima kao vreme prijema poziva u vezi događaja. Naglašavamo da sve navedeno ne menja činjenično stanje – policija je upućena na lice mjesta odmah nakon pomenutog prvog poziva i službenici Uprave policije su za oko tri minuta bili na licu mesta događaja, kao što je već prethodno i saopšteno, a što potvrđuju i ostali prikupljeni dokazi, piše u saopštenju.

Masakr na Cetinju foto: AP/Risto Božović

Iz UP su istakli da rade u otežanim uslovima, te da je to samo jedan od brojnih problema sa kojima se novo rukovodstvo nosi uporedo sa tekućim poslom.

-Međutim, to ne dovodi u pitanje posvećenost i profesionalnost pripadnika UP na svim nivoima da u svakoj situaciji, a posebno ovako gnusnom zločinu, budu u službi zaštite građana, poretka ali i same institucije. U tom okviru, odgovorno se pristupa provjeri svakog segmentna i otvoreno komuniciramo sve što su nesporno utvrđene činjenice, a apelujemo ponovo na medije i zainteresovanu javnost da imaju razumijevanja i za uslove u kojima se radi, prakse koje utiču na brzinu komunikacije UP, ali i na procedure koje se odnose na utvrđivanje okolnosti i činjenica ovog zločina, zaključuje se u saopštenju.

Kurir.rs