"AKO SE MILO NE KANDIDUJE, TO ZNAČI DA JE PRIZNAO PORAZ" Dajković za Kurir TV: Pobeda Andrije Mandića bila bi ISTORIJSKA PRAVDA

Manje od mesec dana je ostalo do predsedničih izbora u Crnoj Gori zakazanih za 19. mart, a nikada nije bilo toliko neizvesno ko će na kraju učestvovati na njima.

Do sada je potvrđena kandidatura jednog od lidera Demokratskog fronta Andrije Mandića, predsedništvo Demokratske Crne Gore jednoglasno je odlučilo da njihov kandidat bude Aleksa Bečić, a SDP je predala kandidaturu poslanice te stranke Draginje Vuksanović Stanković.

Rok da to učine i ostali ističe 26. februara. Dok neke stranke najavljuju svoje kandidate, Demokratska partija socijalista još ne saopštava da li će to biti aktuelni predsednik Milo Đukanović ili neko drugi.

Najnovija dešavanja u nama susednoj zemlji komentarisao je Vladislav Dajković, predsednik Slobodne Crne Gore.

- Trka će biti neizvesna. Vi ste u Srbiji navikli na konstantnu dramu i tenzije koje dolaze iz Crne Gore. Nije ovo ništa novo za nas. Biće čudno kako ćemo se privići na život bez tenzija. Rok za predaju listi ističe za tri dana, dakle najkasnije sutra očekujem kandidature - kaže Dajković.

- Ja sam deo velike koalicije Za Budućnost Crne Gore i podržavam Andriju Mandića. Bila bi istorijska pravda da pobedi Mila i postane predsednik Vrne Gore. Nakon uništavanja bića i duše Srba u Crnoj Gori, bila bi to istorijska pobeda. Najvažnije je šta će Milo Đukanović uraditi, da li će se kandidovati ili ponuditi drugog. Ako se ne kandiduje, a priori je priznao poraz - smatra Dajković.

Obrazložio je to činjenicom da DPS nema alternativu za aktuelnog predsednika.

- Vidim to kao strah i najavu poraza. Đukanović je izgubio bitku za Crnu Goru 30. avgusta 2020. a posle izgubio svaku trku, u rodnom Nikšiću, Mojkovcu, Budvi, Zeti, zaključno s Podgoricom. Izgubio je, što je posebno važno, na Cetinju i u Tuzima. Postoji samo jednan razlog za njegovu kandidaturu, a to je što DPS nema nikog drugog. Svi zajedno ne mogu da dobace koliko bi on mogao.

Dajković se osvrnuo i na to što opozicija nema jedinstvenog kandidata u prvom krugu.

- Postoje nesuglasice i zato je naš narod tu gde jeste. Sujetni smo, ali u drugom krugu mora doći do jedinstva i sve partije moraju da podrže kandidata koji će ići protiv Đukanovića ili nekog iz DPS. Kao Srbin sam sabrao 2 i 2 i rekao da ako smo ujednjeni imamo veće šanse nego da smo nesložni. Voleo bih da i ostali razmišljaju kao i ja, a ne da jure glavom kroz zid jer to nikom neće doneti dobro.

