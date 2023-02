TRKA ZA PREDSEDNIKA CRNE GORE BIĆE NEIZVESNIJA NEGO IKADA! Stručnjaci jednoglasni u Usijanju: Evo ko ide u DRUGI KRUG izbora

Na predsedničkim izborima u Crnoj Gori zakazanim za 19. mart trebalo bi, kako sada stvari stoje, da se takmiči 6 kandidata.

Demokratska partija socijalista predložila je Mila Đukanovića dok su Demokrate objavile kandidaturu Alekse Bečića. Predsedničke kandidature za sad su potvrđene lideru Demokratskog fronta Andriji Mandiću i poslanici Socijaldemokratske partije Draginji Vuksanović Stanković.

Kandidaturu je juče predao i Željko Matijašević.

Jedine stranke koje neće učestovati u predsedničkoj trci su dve vladajuće partije - Građanski pokret Ura premijera Dritana Abazovića i Socijalistička narodna partija Vladimira Jokovića.

Da li će trka za predsenika Crne Gore biti neizvesna kako se i najavljuje?

U današnjoj emisiji "Usijanje" ovo pitanje pokrenulo je diskusiju. Gosti su bili Perko Matović iz Centra za nacionalnu politiku, a putem vajbera se uključio i profesor Vladimir Pavićević, direktor Društva za proučavanje politike.

foto: Kurir tv

Pavićević je pokrenuo razgovor iz ugla poltiičke kampanje, karakterišući važnost sadašnjeg momenta za Crnu Goru.

- Ovo je važan momenat zbog toga što mi raspisivanjem izbora za predsednika države ulazimo u finalnu fazu razvlašćivanja Mila Đukanovića i DPS. Ono što nam sledi je i puno razvlašćivanje DPS. Imaćemo novu konfiguraciju političkog tla u Crnoj Gori. DPS će imati slabiji uticaj u odnosu na ono što je bio - rekao je Pavićević.

Matović je pojasnio u kojoj meri će sadašnji izbori biti preslikani sa onim prethodnim predsedničkim izvorima.

- DPS funkcioniše po principu liderske partije i oni svu podršku crpe iz toga što je Milo Đukanović lice koje ih predstavlja, a meni se ne dopada što će biti mnogo kandidata. Ako ne možemo imati jednog kandidata, bilo bi dobro da on predstavlja srpske stranke i jednog koji će predstavljati nacionalne crnogorske partije. Plašim se da ovo daje prostor Milu da dobije pobedu onako kako je zamislio - mišljenje je Matovića.

Pavićević je podsetio na Milove razloge kandidature.

- Đukanović ima pokvarenu zaostavštinu i on razmišlja kako da sačuva predsednički imunitet. Svi znamo da je ovo mesto njegova poslednja linija odbrane. Ljudi oko njega su izrazito slabi, i videvši da on gubi, oni ne mogu ništa da urade. Zbog toga što će za njegovog protivkandidata glasati oni koji možda ne bi glasali za njega, ali glasaće samo da bi Milo izgubio! On je u DPS imao opasnije kandidate, koje je Milo, očigledno primirio. Razumem da postoji to jedno razmišljanje da je Milo stari vuk i da on neće tako lako da se preda. Milo je, međutim, sigurni izborni gubitnik - rekao je profesor.

Pavićević je predstavio najbolju alternativu Milu Đukanoviću unutar DPS.

- Postoji jedan kadnidat. Najšire mnjenje je stvoreno oko Milice Pejanović Đurišić. Ona bi bila jedinstveni kandidat čitavog tog bloka DPS-a i ona bi mogla da ima veliku podršku Zapada - kaže Pavićević koji misli da je novi predsednik Crne Gore Andrija Mandić.

foto: Nemanja Nikolić

Matović se nada da je profesor u pravu.

- Meni je takođe simpatičan Andrija Mandić. On je dokazani borac za prava Srba i svih u Crnoj Gori i smatram da je on ispravan kandidat. Ali, ne treba tako lako otpisati ovo, biće to teška borba, ali ne kao na parlamentarnim izborima. U svakom slučaju neće biti lako - kazao je Matović.

Dao je odgovor na pitanje voditeljke Jelene Pejović, koje glasi:

Na koje glasove Mandić može da se osloni?

- U drugom krugu, do kojih će doći u ovakvim okolnostima, Đukanović - Mandić, moje mišljenje je da će Milo Đukanović imati podršku ovih otpadnika njegovog režima i sličnih iz Socijaldemokratske partije. I sa druge strane Andrija Mandić će morati da akumulira sve glasove koji su išli protiv Mila Đukanovića, a onda i sve one koji su razočarani režimom Mila. Ovaj put kampanja mora da se bavi ozbiljnijim socijalnim pitanjima i on će pokušati da akumulira širi broj glasova - rekao je Matović.

Pavićević je dodao još jednu napomenu vezanu za Mila Đukanovića.

- Postoji neka predstava o Milu o nekoj njegovoj snazi. On deluje kao jedan oronuli političar, nije to danas onaj Milo od pre 10-15 godina, nego je to neka njegova lična borba, šta ću ja sa sobom. Takav Milo ulazi u ovu kampanju. Ne bi me iznenadilo da se desi, uz sve napore, čak i da ne uđe u ovaj drugi krug! - kazao je Pavićević, naglasivši da govori sa stanovišta svih ljudi koji su se potrudili da Mila razvlaste.

- Milov protivkandidat je Mandić i on jako dobro stoji, jer je na vreme počeo. Jedine bilborde koje imate u CG, to su Mandićevi bilbordi sa parolama: "Gradimo budućnost - čuvajmo tradiciju!" On je pokušao da zagrabi što veći broj glasova centra. Na ovim izborima on mora da pobedi! Zato imate odgovarajuću kampanju. Njegovi javni nastupi su inovacija i progres i dočekani su aplauzima sa raznih strana - kaže entuzijastično Pavićević.

On ističe Andriju Mandića kao najozbiljnijeg kandidata za predsednika Crne Gore.

- Ja zato ne samo na osnovu navijanja i na osnovu anketa i mnjenja, mislim da će Andrija Mandić biti novi predsednik Crne Gore - kazao je Pavićević.

