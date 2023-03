AMBASADA SAD U PODGORICI: Crnoj Gori su potrebni vanredni parlamentarni izbori

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u Podgorici izrazila je danas zabrinutost zbog nastojanja stare parlamentarne većine o formiranju nove vlade i ocenila da su Crnoj Gori potrebni vanredni parlamentarni izbori.

Mediji su prethodnih dana izveštavali da premijer Crne Gore Dritan Abazović pokušava da rekonstruiše vladu kojoj je u parlamentu izglasano nepoverenje u avgustu.

Iz američke ambasade u Crnoj Gori ocenili su na Tviteru da su prevremeni parlamentarni izbori potrebni da bi se čule jasne želje crnogorskog naroda, te rešio trenutni politički ćorsokak i osigurao legitimitet buduće vlade.

"Dobra politika ne treba da se zasniva na ustavno sumnjivim osnovama. SAD su veoma zabrinute zbog bilo kakvih nastojanja da se formira nova vlada u Crnoj Gori, rekonstrukcije vlade koja je izgubila mandat ili skraćenja mandata parlamenta na osnovu izmenjenog Zakona o predsedniku", navedeno je u objavi američke ambasade.

Abazović je ranije danas rekao da je zahvalan poslanicima koji su podržali ideju rekonstrukcije aktuelne vlade.

"Zahvalan sam svim poslanicima, koliko sam mogao da zaključim, to je kredibilna cifra od njih 40 koji bi bili spremni da podrže da ovaj premijer dalje upravlja vladom. Nekako sam i ponosan, to iskazuje moju dodatnu obavezu prema društvu. Da li se može doći do 41 ili ne, trenutno nemam odgovor", rekao je on na pitanje novinara da li se vode razgovori.

Protiv rekonstruisane vlade je bio poslanik Goran Danilović koji je i predsednički kandidat Ujedinjene Crne Gore.

Poslanik i bivši diplomata Miodrag Lekić, koji je dobio mandat za sastav nove vlade na osnovu spornih izmena Zakona o predsedniku, odlučio je da obnovi pregovore o formiranju vlade, a koaliciji koju predvodi Abazović čija mu podrška nedostaje u parlamentu, ponudio je da budu deo njegovog kabineta ili da podrže manjinsku vladu.

Lekić je u intervjuu agenciji MINA, rekao da je odluku da obnovi pregovore o formiranju vlade doneo nakon što ga je Abazović obavestio da ne može da obezbedi podršku 41 poslanika za formiranje vlade na čijem bi čelu on bio.

Spornim izmenama Zakona o predsedniku Republike, Skupština preuzima deo nadležnosti šefa države u predlaganju mandatara za sastav vlade. O tom zakonskom rešenju će se izjasniti Ustavni sud.

Kurir.rs/Beta