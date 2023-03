ADVOKAT UHAPŠENOG DEJANA KNEŽEVIĆA: Policija u njegovom stanu nije pronašla ništa što bi ukazivalo na izvršenje krivičnog dela

U stanu Dejana Kneževića policija nije pronašla ništa što bi ukazivalo na izvršenje bilo kog krivičnog dela, kazao je jedan od branilaca uhapšenog pomoćnika direktora Uprave policije, advokat Željko Ðukanović.

Pojasnio je da je pretres trajao nekih dva sata. Knežević je uhapšen ranije danas po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT).

Inspektori Specijalnog policijskog odeljenja (SPO) uhapsili su ga zbog sumnje da je stvorio kriminalnu organizaciju, ali i zbog drugih krivičnih dela.

„Pretresom nisu pronađeni bilo kakvi predmeti ili bilo što, što bi ukazivalo na izvršenje bilo kog krivičnog dela od strane Dejana Kneževića. Pronađena su dva pištolja, koja su imala urednu dozvolu za čuvanje, tako da to ne može biti predmet izvršenja bilo kog krivičnog dela, kao i određeni lični telefoni, koji su izuzeti i poslati na veštačenje“, rekao je Đukanović.

Advokat je dodao da Knežević može biti zadržan u policijskim prostorijama 24 časa.

„Do tada će se nadležni državni tužilac odlučiti da li će ga saslušati i prezentovati mu navode eventualne krivične prijave, a nakon čega će se u daljem postupku, ukoliko bude saslušan, odlučiti da li će odrediti zadržavanje do 72 sata, ili eventualno pritvor do 30 dana“, rekao je on.

Nakon hapšenja Kneževića, portparol SDT-a, specijalni tužilac Vukas Radonjić saopštio je da je vršilac dužnosti pomoćnika direktora UP lišen slobode u nastavku akcije koju Specijalno policijsko odeljenje preduzima po nalogu i zajedno sa Specijalnim državnim tužilaštvom.

„A na osnovu višemesečnog planiranog i koordinisanog delovanja Specijalnog državnog tužilaštva, Specijalnog policijskog odeljenja i Agencije Evropske unije za saradnju organa za sprovođenje zakona – EUROPOL, danas je lišen slobode vršilac dužnosti pomoćnika direktora Uprave policije za Sektor za borbu protiv kriminala, D. K.,zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo stvaranje kriminalne organizacije i druga krivična dela“, kazao je Vijestima Radonjić.

On je naglasio da su svi, uključujući i medije, dužni da se pridržavaju pretpostavke nevinosti i da svojim javnim izjavama o postupku koji je u toku ne vređaju druga pravila postupka i prava lica protiv kojih se postupak vodi.

