MILICA IZ KOLAŠINA POKRENULA LAVINU! Vrhovno tužilaštvo CG ispituje slučaj koji trese region: Turčin je NAGNAO, ovako se branila

Kolašin - Čitav region bruji o Milici Živković iz Kolašina koju je napao turski državljanin, ona mu je uzratila u samoodbrani i kada je napadača prijavljivala policiji i sama je dobila opomenu i da plazi novčanu kaznu jer je kako je navedeno - prekoračila nužnost u samoodbrani.

Ovaj slučaj zaokupio je veliku pažnju javnosti, a vršiteljka dužnosti vrhovne državne tužiteljke u Crnoj Gori, Tijana Begović, zatražila je da postupajući tužilac preduzme sve mere i ispita sve činjenice vezane za događaj u Kolašinu.

- V.d. vrhovne državne tužiteljke zatražila je da se preduzmu sve mere radi rasvetljenja svih činjenica tog događaja, a posebno onih koje se odnose na nastanak telesne povrede kod M.Ž, i u vezi sa tim eventualnog postojanja krivičnog dela koje se goni po službenoj dužnosti. Odluka je doneta nakon analize izveštaja postupajućeg tužioca, predmeta Suda za prekršaje, kao i policijskih spisa koji se odnose na događaj koji je Kolašinka prijavila protiv stranog državljanina. Begović će kontinuirano pratiti rad nadležnog državnog tužilaštva u tom predmetu“, navodi se u saopštenju VDT Crne Gore.

Sve se dogodilo u centru Kolašina, kada su Milica i njena drugarica primetile da ih prati nepoznat muškarac, a zatim im prišao i počeo neprimereno da dodiruje Milicu, prvo po licu a zatim i po intimnim delovima tela. Hrabra Kolašinka mu se suprostavila i uzvratila fizičkom silom, zbog čega je i dobila opomenu i nočanu kaznu koja je uznemirila mnoge.

- Ja sam imala sreću jer sam trenirala kik-boks i mogla sam sama da se odbranim od napadača. Da je naleteo na neku drugu devojku, koja nije bila u stanju da mu uzvrati, veliko je pitanje šta bi bilo i kako bi se sve završilo. Na ovu odluku sam se žalila, ne zbog novca koji moram da uplatim, već kako bi pravda bila zadovoljena, ali i drugim mladim ženama i nadležnim organima poslata poruka da žena ne bi trebalo da bude kažnjena ako se brani od napadača koji pokušava da je na bilo koji način ugrozi, rekla je Milica.

Tvrdi da se "odbranila od nasrtaja"

Živkovićevoj je izrečena opomena, ali ima obavezu i da plati 82 evra za troškove prekršajnog postupa, od čega se 52,50 evra odnosi na angažovanje tumača za maternji jezik U. E.

Incident je počeo, kako je rekla za "Vijesti", oko 1.30 sati, kada je s drugaricom iz jednog kolašinskog kafića krenula kući. Na Trgu im se, kako je ispričala, obratio strani državljanin, pominjući naziv jednog privatnog smeštaja.

Prethodno, kako tvrdi Živkovićeva, taj muškarac je u dva kafića bio za stolovima tik do onih za kojim su bile drugarica i ona.

“U kafićima nas je uporno gledao i gestikulirao. Ranije je bio u društvu, a nakon toga, u drugom objektu, sam. Išao je za nama kad smo krenule kući, a na Trgu Vukmana Kruščića nam se i obratio. Pominjao je ime jednog od privatnih smeštaja. Ne shvatajući tada da on stanuje u tim apartmanima, pokazala sam rukom gde su. Međutim, on je prišao i uhvatio me rukom za bradu, pa potom za zadnjicu. Tada sam počela da se branim u nastojanju da ga odbijem od sebe i udarala. Međutim, on je nastavio da nasrće, a ja da se branim”, kaže Kolašinka.

Živkovićeva tvrdi da je više od pola sata trajao pokušaj U. E. da joj se približi, hvatajući je za različite delove tela, a kao posledicu toga još ima “hematom veličine dlana na podlaktici”.

Incident je prekinut, nakon što je naišao jedan muškarac, pa je, kaže sagovornica “Vijesti”, U. E. pobegao.

foto: RINA/Privatna arhiva

“Za vreme trajanja incidenta vukao me je od Trga prema ulici u kojoj su apartmani. Nisam znala šta me snašlo, samo znam da sam se branila koliko sam mogla. Slobodno mogu reći da me spasao mladić koji je naišao. Drugarica je bila paralisana od šoka, nikog nije bilo oko nas. Od nasrtaja U. E. nisam uspjela ni da pozovem nekog telefonom. Kad je konačno pobegao, samo sam gledala da što pre odem kući, koja je u neposrednoj blizini mesta gde se incident završio”, kaže Kolašinka.

Objašnjava da su, tokom incidenta, iz džepa U. E. ispale lična karta i bankovne kartice, koje su ona i drugarica uzele sa sobom i narednog dana odnele u policiju.

O povredama koje je zadobila, kaže da ima izveštaj lekara kolašinske Hitne pomoći.